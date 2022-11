Reuters nu a putut afla de ce bărbatul care purta o cămașă pe care scria. „Femei, viață, libertate”, era însoțit de trei ofițeri de securitate în albastru.

Security forces in #Qatar continue to disgrace themselves, violently detaining Farshid Babaei who had a t-shirt on with the pre-revolutionary lion and the sun flag of #Iran . #MahsaAmini pic.twitter.com/zhX37kO2jQ

Un purtător de cuvânt al comitetului suprem de organizare a făcut trimitere la listele FIFA și Qatar cu articolele interzise, ​​dar fără a spune ce obiect interzis avea fanul la el. Regulile interzic articolele cu „mesaje politice, ofensive sau discriminatorii”.

Pe stadion, o femeie cu lacrimi roșu închis pictate pe față ținea în mână un tricou de fotbal pe care scria „Mahsa Amini – 22”, o referire la femeia kurdă iraniană în vârstă de 22 de ani a cărei moarte în custodia poliției, cu două luni în urmă, a declanșat protestele la nivel național din Iran.

The #Iran fan protesting against the death of Mahsa Amini has the shirt with her name on it confiscated by security in #Qatar pic.twitter.com/8ieqWw9NAp