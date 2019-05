(Publicitate) Biciclete copii cu reduceri de pana la 60% doar la Pegas

Datorita succesului rasunator pe care l-a avut, in anul 1975, Pegas a introdus prima bicicleta pentru copii si chiar si o bicicleta stationara pentru exercitii pe care le puteai realiza in interior. In anii 1980, seria Pegas a ajuns sa fie din ce in ce mai diversificata, pentru gama de biciclete cu viteza mare, inclusiv pentru campionul Pegas 1027, care era dotat cu cinci trepte de viteza. In anii 1990 a introdus biciclete de munte si hibride de 18 trepte, precum si o alta bicicleta stationara, aceasta din urma fiind echipata cu cititoare electronice. Cu toate astea, gama de biciclete pentru copii a ramas cea mai apreciata si a cunoscut o adevarata evolutie.

Anul acesta, de ziua copiilor, Pegas lanseaza doua modele de biciclete mountain bike copii – Daca vrei sa cuceresti lumea de mic, atunci Pegas iti pune la dispozitie noua bicicleta Mini Drumet 20. Cu un cadru usor din Aluminiu 6061 si roti de 20” (inch), Everestul ti se va parea un deal, iar drumurile offroad vor fi rampa ta de lansare pentru a explora universul tau. La toate acestea, putem sublinia greutatea redusa a bicicletei, respectiv 10 kg fara pedale. Acest lucru o face cea mai usoara bicicleta din clasa ei. Drumet 24 este un mountain bike pentru copiii un pic mai mari si nu numai, recomandat pentru persoane cu inaltimi cuprinse intre 130 cm si 160 cm si care vor sa exploreze cararile sau drumurile intr-un ritm specific mersului pe două roti montan. Rotile au dimensiunea de 24” (inch), iar transmisia de la Shimano de tip 3×7 iti asigura o gama suficienta de viteze ca sa poti pedala in voie pe o gama variata de tipuri de teren.

Copilaria este mai frumoasa atunci cand implica miscare, de aceea, de 1 iunie, Pegas va initia un adevarat manifest legat de dezvoltarea sanatoasa a celor mici si doreste in acest fel ca toti copii sa pedaleze pentru a sublinia importanta pe care miscarea o are in aer liber. Pe toata durata acestei campanii, Pegas ofera cursuri gratuite pentru invatarea mersului pe bicicleta in propriile magazine. Cei mici, care vor fi insotiti in permanenta de parinti, sunt asteptati in oricare din magazinele Pegas din Bucuresti sau din tara, pentru a descoperi primii pasi in mersul pe doua roti. Personalul de specialitate al Pegas din fiecare magazin va tine lectii foarte interactive despre mersul pe bicicleta, dar si cursuri de siguranta rutiera si vor oferi sfaturi practice legate de mersul pe bicicleta si nu numai.

Mai mult decat atat, in perioada asta ai parte de biciclete pentru copii cu reduceri de pana la 60% doar la Pegas. Asadar, profita de aceasta ocazie ca sa ii achizitionezi celui mic un cadou perfect pentru cea mai frumoasa perioada – copilaria. Pegas are in portofoliu o gama foarte extinsa de biciclete, care se adreseaza copiilor de toate varstele. Designul bicicletelor Pegas urmareste, pe langa aspecte legate de siguranta sau estetica, maximizarea confortului celor mici, indiferent de inaltime. Astfel, experienta celor mici cu prima lor bicicleta va fi sigur una de neuitat. Pegas este de departe cel mai provocator proiect romanesc legat de transportul alternativ. Este un proiect despre construirea identitatii, culturii si civilizatiei unei natiuni facand apel la radacini, dar inovand intr-o perspectiva competitiva si foarte moderna. Si este si normal sa fie asa, deoarece Pegas investeste in cercetare si dezvoltare de produse noi cu design functional.