(Publicitate) FC Botosani, Viitorul si Poli Iasi lupta pentru ultimul loc de play-off

FC Botosani a acumulat 36 de puncte pana acum si are, teoretic, cele mai mari sanse pentru a spera la calificare, in timp ce Viitorul Constanta (35p) este obligata sa castige, „acasa”, chiar impotriva moldovenilor pentru a-si trece in cont un nou sezon foarte bun pe prima scena a fotbalului romanesc. Conform specialistilor de la fussballwetten.info, Politehnica Iasi (34p) este in proportie de 95% scoasa din calculele play-off-ului, dupa ultimul rezultat din campionat.

Etapa trecuta, elevii lui Flavius Stoican au avut posibilitatea de a pune mana pe 3 puncte mari cu CFR Cluj, insa finalul i-a gasit pe moldoveni in situatia de a scoate mingea din poarta dupa ce atacantul George Tucudean, intrat de putin timp pe teren, a reusit sa il invinga din unghi pe Ruben Mino. CFR nu reusise pana la acel moment sa castige in 2019. Lucrurile se complicasera foarte mult pentru clujeni, odata cu eliminarea din minutul 18 a portughezului Juan Emmanuel Culio.

Botosaniul traverseaza o forma sportiva excelenta, cu patru victorii si o remiza in ultimele 5 etape din Liga 1 si poate miza pe un egal in ultima etapa a sezonului regular, cu conditia ca iesenii sa nu aiba de castig de cauza pe terenul lui FC Hermannstadt.

FC Hermannstadt-Politehnica Iasi si Viitorul Constanta-FC Botosani se vor disputa, duminica, 3 martie, de la ora 17:00.

Pe langa rezultatele excelente din ultima perioada, botosanenii si-au asigurat o parte si din bugetul pentru editia urmatoare a Ligii 1, ca urmare a transferului tanarului jucator Razvan Oaida la FCSB. Oaida ar urma sa ajunga in vara la clubul patronat de Gigi Becali in schimbul unei sume de aproximativ 700.000 de euro.

Campioana din 2017 a Ligii 1, Viitorul Constanta, constituie una dintre surprizele neplacute ale acestei editii. In pofida faptului ca Gheorghe Hagi reuseste in continuare sa vanda jucatori pe bani frumosi, la cluburile din tara si in strainatate, rezultatele nu au fost dintre cele mai bune in 2018/19. Cu toate acestea, echipa lui Hagi isi joaca ultima carte, sambata, de la ora 17:00, contra lui FC Botosani.

Viitorul putea sa aiba la aceasta ora statutul lui Poli Iasi, daca nu izbutea sa scoata, in etapa a 25-a, o remiza eroica pe terenul lui Sepsi Sfantu Gheorghe. Pustii lui Hagi au suferit enorm in acel meci, tinand cont de ocaziile avute de formatia gazda, printre care si o lovitura de pedeapsa irosita de catre Ibrahima Tandia. Dintre cele toate patru mentionate anterior, Viitorul Constanta trece prin cea mai proasta perioada din acest campionat. Constantenii nu au mai castigat in ultimele 5 etape, iar ultima victorie pe teren propriu dateaza de la inceputul lunii decembrie a anului trecut, cand Viitorul trecea la scor de Dinamo, 4-1.

Scenariul prin care Politehnica Iasi ar putea ajunge in play-off-ul Ligii 1

Flavius Stoican nu uita cum s-a calificat anul trecut in primele 6 echipe ale Ligii 1 si spera pana in ultima clipa la indeplinirea obiectivului trasat in vara de conducerea din Copou. In 2017/18, Politehnica Iasi a patruns in respectiva faza dupa ce a fost nevoita sa astepte rezultatul direct dintre Astra Giurgiu si Dinamo Bucuresti.

Cei de la Fussballwetten.info atentioneaza ca Politehnica Iasi ar putea repeta performanta din sezonul precedent doar in cazul in care va reusi sa invinga in deplasare pe FC Hermannstadt, iar partida dintre Viitorul Constanta si FC Botosani se va incheia la egalitate. Un scenariu SF, in masura in care Viitorul si Botosani se vor angaja intr-o lupta de care pe care, remiza fiind cotata cu cele mai mici sanse de reusita.

