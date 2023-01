Djokovic și Kyrgios se vor întâlni pe Rod Laver Arena din Melbourne, înainte de startul primului turneu de Grand Slam de anul acesta, Australian Open, iar cele aproape 15.000 puse în vânzare au fost epuizate în doar 58 de minute.

Jurnalistul australian Luke Dennehy a postat un mesaj pe Twitter în care a anunțat cât de repede au fost vândute biletele pentru partida de vineri, iar Kyrgios a reacționat prompt.

Wow Nick Kyrgios is bad for the sport! Wow what a disgrace, a national embarrassment! How dare he sell out another stadium, the arrogance https://t.co/Sn37U2nAjv