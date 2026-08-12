Tactica lui Kornev a fost una agresivă: rusul a condus cursa pe mai bine de 75% din parcurs. Cu aproximativ 25 de metri înainte de sosire, Popovici se afla încă în spatele rivalului său, însă a accelerat și a reușit să-și devanseze rivalul din bazin.

Egor Kornev caută scuze

La finalul cursei, Egor Kornev a evitat să îi recunoască meritele și superioritatea lui David Popovici, relatează Eurosport.

Într-un interviu acordat presei ruse, înotătorul a susținut că a pierdut prima poziție nu din cauza valorii adversarului, ci din cauza efortului fizic extrem care i-a blocat musculatura pe ultimii metri.

„Nu doar că am dat totul, am dat 110%, jur. Lactatul m-a pedepsit foarte tare, dar sunt mulțumit, timpul este foarte bun. Aproape că l-am depășit (pe David Popovici). Am fost foarte bun și mă voi întoarce și mai puternic. De fapt, voiam să fiu și mai rapid, dar a ieșit cum a ieșit. Sunt foarte mulțumit, data viitoare va fi mai bine”, a spus Egor Kornev pentru Match TV.

Ce se întâmplă, de fapt, în corpul unui sportiv: mitul „pedepsei lactatului”

Când un atlet se plânge că a fost „pedepsit de lactat” în ultimele secunde ale unei curse de sprint, el folosește o expresie extrem de populară în limbajul sportiv, dar incorectă din punct de vedere medical și fiziologic.

Lactatul este, în realitate, o sursă importantă de energie pentru organism în timpul efortului intens.

Adevăratul vinovat pentru senzația de epuizare extremă este acumularea masivă de ioni de hidrogen, care crește brusc aciditatea din țesutul muscular (acidoză).

Această aciditate ridicată blochează procesul chimic de contracție musculară, provoacă senzația acută de arsură și face ca picioarele sportivului să devină extrem de grele, obligându-l să încetinească vizibil.

Acesta este exact fenomenul fiziologic care l-a lovit pe Kornev pe ultimii 25 de metri ai finalei.

Presa de la Moscova laudă performanța lui Kornev

În ciuda faptului că aurul a mers la București, jurnaliștii ruși au încercat să scoată în evidență evoluția lui Kornev și să minimalizeze pierderea primei poziții în fața lui Popovici.

Publicația Sport.ru a notat că înotătorul lor devine figura centrală a natației rusești pe scena internațională, subliniind că acesta a fost devansat doar de un campion de talia lui David Popovici.

Ziariștii au reamintit că Kornev obținuse deja medalia de aur în proba de 50 de metri fluture, iar argintul de la 100 de metri liber i-a consolidat poziția de lider al lotului.

La rândul său, cotidianul Sport-Express a pus accentul pe recordul național stabilit de sportivul rus în finala de la Paris.

Presa rusă a evidențiat și bilanțul general al sportivilor din Rusia, care concurează la competiția europeană sub statut neutru: un total de 19 medalii, dintre care șapte de aur, poziționând echipa pe locul al patrulea în clasamentul general.

Reacția lui David Popovici: un zâmbet și un gest cât o mie de cuvinte

Pentru David Popovici, succesul din Franța reprezintă o nouă pagină de istorie: al treilea titlu european consecutiv în proba de 100 de metri liber, după cele cucerite la Roma în 2022 și la Belgrad în 2024.

Conștient de efortul uriaș depus și de dramatismul ultimilor metri, Popovici a oferit o imagine memorabilă imediat după ce s-a oprit din înot.

Privind tabela oficială de marcaj și văzând diferența minimă de doar 18 sutimi, românul a zâmbit relaxat în apă și a făcut un gest sugestiv din degete, arătând tuturor cât de aproape și de strânsă a fost bătălia pentru medalia de aur.

L-a ironizat pe David Popovici

După calificarea în semifinalele Campionatului European la 100 metri liber, Egor Kornev a transmis că nu a fost nevoit să forțeze pentru a obține un timp care să-i permită să acceadă în penultimul act, spre deosebire de David Popovici, pe care l-a numit „un tip obișnuit”.

„Nu trebuia să-mi consum energia inutil. Am vorbit cu românul, e un tip obișnuit. David Popovici trebuia să înoate rapid, să forțeze, pentru a prinde viteză pentru sesiunea de seară și pentru ziua următoare. Altfel nu funcționează. Eu sunt deja plin de energie”, a spus Egor Kornev.

Ulterior, sportivul rus în vârstă de 22 de ani a fost repartizat în aceeași serie semifinală cu David Popovici, care a stabilit un nou record al competiției, cu 46,72 secunde.

Egor Kornev a terminat cursa în „doar” 47,27 secunde, dar a susținut că s-a protejat, în reuniunea de marți el participând și în finala de 50 fluture, unde a cucerit medalia de aur.

„Obiectivul meu a fost pur și simplu să ajung în finală. Mi-am spus să nu forțez la maximum, dar nici să nu mă relaxez prea tare, așa că am înotat într-un ritm moderat. Îmi urmăream adversarii; l-am văzut pe înotătorul român, totul părea în regulă. Îmi dădeam seama că accelerează, dar știam și ce timp urma să scot. Asta avea să-mi fie suficient”, a declarat Egor Kornev, potrivit championat.com.

Înaintea cursei au vorbit despre mașini

Imediat după finală, în zona mixtă, Egor Kornev a avut totuși puterea să-l laude pe David Popovici, relatează Gazeta Sporturilor.

„Eu și David am fost despărțiți de foarte puțin, dar consider că a fost un moment incredibil de onorabil. Diferența dintre noi s-a redus la 18 sutimi. Odată era de 3 secunde, apoi 1,5, apoi 80 de sutimi, iar acum 18 sutimi. Aș spune că e un tip incredibil de tare. Și îmi face mare plăcere să fiu alături de el în call room, să petrecem aceste clipe împreună, să râdem, apoi să înotăm și să ne întrecem”, a transmis Egor Kornev.

Sportivul rus a mai dezvăluit că a avut un dialog relaxat cu David Popovici, înainte de finala probei de 100 metri liber.

„Apropo, azi el a aflat că sunt căsătorit”, a spus Egor Kornev. Cei doi au vorbit și despre mașini. „I-ai spus despre Mercedesul tău?”, a fost întrebat Egor.

„Da, da, i-am spus că deja am unul și ce alt model îmi doresc. El zice: „Ce tare, eu am un Porsche”. Zice: „Am, da, un Mercedes decapotabil și un Porsche”. Eu îi zic: „Ce tare. Eu o să-mi cumpăr un Speed 63 (n.r. Mercedes AMG 63)”, a reprodus Egor Kornev dialogul cu sportivul român.

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