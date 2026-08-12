Spațiul aerian din estul Siciliei, închis parțial

Cenușa vulcanică reprezintă un pericol major pentru avioane, determinând autoritățile să limiteze accesul în spațiul aerian din estul insulei. Operatorul aeroportului din Catania, SAC, a recomandat pasagerilor „să verifice starea zborurilor cu companiile aeriene” și a anunțat că vor urma actualizări.

Problemele de transport au început pe 7 august 2026, când activitatea vulcanului Etna, amplificată de vânturile schimbătoare, a dus la răspândirea cenușii deasupra regiunii.

În ultimele zile, spațiul aerian deasupra Cataniei a fost complet închis, iar restricțiile prelungite au suprasolicitat celelalte aeroporturi din Sicilia exact în vârful sezonului turistic.

Alte aeroporturi preiau traficul

Primarul orașului Palermo, Roberto Lagalla, a declarat că aeroportul său a gestionat aproximativ 190 de zboruri deviate din Catania în ultimele zile. Conform agenției de știri ANSA, aeroportul din Comiso, situat la sud de Catania, a reluat miercuri zborurile după ce suspendase temporar traficul aerian marți seara.

În același timp, cenușa vulcanică a ajuns până în sud, traversând Marea Mediterană spre Malta. Aeroportul Internațional din Malta a raportat întârzieri semnificative și câteva anulări, deși miercuri a anunțat o îmbunătățire a condițiilor și a recomandat pasagerilor să rămână vigilenți.

Muntele Etna: simbol și forță a naturii

Muntele Etna, cu o altitudine variabilă de aproximativ 3.400 de metri (11.100 de picioare), domină coasta estică a Siciliei, în apropiere de orașul Catania. Este cel mai înalt vulcan activ din Europa și cel mai înalt vârf din Italia, la sud de Alpi.

Acest vulcan stratificat, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, are o istorie de activitate care se întinde pe aproximativ jumătate de milion de ani. De-a lungul timpului, a intrat frecvent în erupție, provocând perturbări la aeroportul din Catania.

Conform sursei citate, Muntele Etna este cunoscut nu doar pentru activitatea sa vulcanică, ci și pentru legendele asociate. Mitologia greacă și romană susțineau că sub acest munte s-ar afla fierăria zeului fierarilor, Hefaistos sau Vulcan.

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