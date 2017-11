Reacții după amicalul România – Turcia 2-0, disputat joi, la Cluj-Napoca. Jucătorii naționalei i-au cântat ”La mulți ani!” și l-au mânjit pe față cu frișcă pe Mihai Pintilii în timpul interviului acordat la PRO X. Mijlocașul a împlinit 33 de ani.

Mihai Pintilii: ”A fost luptă. Important este că am câștigat trei puncte. Îmi cer scuze sunt foarte obosit. Asta a lipsit naționalei, un joc ofensiv, iar Mister ne dă încredere și s-a creat altă atmosferă. Mister e un om care transmite plăcerea de a juca fotbal. Important este că lumea a fost mulțumită de joc, dar păcat că o facem doar la amicale”.

Gicu Grozav: ”Mă bucur că am câștigat și că am marcat. E una dintre cele mai frumoase serii din carieră. Trebuie să uităm repede acest meci, ne așteaptă Olanda. Nu am citit presa. Este o presiune tricoul cu numărul 10, dar contează cât de bine îți faci treaba în teren. Mister ne-a impus să facem presing în terenul advers. M-am simțit bine la Cluj, am și jucat aici. E casa mea Clujul. Budescu e un jucător de valoare, a demonstrat asta. Ne-a ajutat și sperăm să ne ajutăm reciproc în continuare.

Cu Olanda ne așteaptă un meci greu. Ne bucurăm puțin și sperăm să facem un meci și cu Olanda, la București. Speră să facem rezultate și în meciurile oficiale. Nu contează cine va marca, important este să câștigăm și să facem un grup valoros. E o seară grozavă, coincidență”.

Cosmin Contra: ”Sunt foarte mulțumit în primul rând de atidudinea jucătorilor. Am reușit să fim agresivi. Am făcut o primă repriză bună. Ne mai lipsește liniștea la ultima pasă. În repriza secundă, Turcia a ieșit mai mult la joc și am reușit câteva contraatacuri bune și putea marca și al treilea gol. Mă bucur că băieții au dat totul și că vin cu plăcere la națională. Le repet în fecare zi că tricoul naționalei cere sacrificiu. Toată lumea s-a bătut. Tuturor le-a părut rău că nu a marcat Alibec. Băieții vor să-l ajute, iar Alibec își va reveni cu atitudinea pe care a arătat-o. Mă bucur că Grozav și-a asumat rolul numărului 10.

Cu atitudinea asta sunt sigur că vom avea rezultate. Să nu ne îmbătăm cu apă rece, am fi fost la multe Mondiale dacă s-ar fi pus rezultatele din amicale. Vor fi rezultate și la oficiale. Vom încerca și cu Olanda să jucăm la fel ca și cu Turcia. A fost extraordinar să joc împotriva lui Mircea Lucescu. Sper să realizez măcar jumătate din cea ce a realizat Mircea Lucescu”.

Constantin Budescu: ”Lumea ne-a încurajat tot meciul. Îi așteptă și cu Olanda și sperăm să facem același joc bun, să nu-i dezamăgit. Cu toți suntem frustrați că nu ne-am calificat la Mondiale. Este un nou început. România joacă altceva, un fotbal plăcut, dar deocamdată, nu am obținut nimic. Este o atmosferă mai relaxată, nu ca înainte. Asta i se datorează domnul Contra. Este mai apropiat de noi, de vârstă. Și staff-ul la fel, toți sunt dornici de performanță, ca și noi. Mergem la hotel și așteptăm ca Pintilii să ne facă cinste. A mai rămas ceva din tort. Mircea Lucescu este cel mai bun antrenor român. Întâlnirea cu dânsul a fost ceva unic. Îi urez baftă în continuare”.

Răzvan Burleanu, președintele FRF: ”O nouă determinare, spirit de luptă care ne-a lipsit. Ne bucurăm că Gicu Grozav a revenit la națională. Să nu vorbim despre ceea ce s-a întâmplat în mandatul lui Christoph Daum. Este mult mai ușor pentru orice antrenor să contruiască pe victorii. A fost o atmosferă foarte frumoasă. Ne dorim să jucăm și la Craiova”.

Adrian Mutu: ”Sper ca Grozav să marcheze cât mai multe goluri. Toți au jucat bine. Contra e abia la început, sper să ne califice la Europene”.

România a învins Turcia, scor 2-0, la Cluj-Napoca, prin dubla lui Gicu Grozav.