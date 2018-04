Reacții după meciul CSU Craiova – Viitorul 3-3, disputat sâmbătă sera, în etapa a 7-a din play-off-ul Ligii 1 la fotbal.

Cristi Ganea, Viitorul: ”Am venit să câștigăm, să ne apropiem la un punct. Dar rezultatul este echitabil. Am revenit la postul meu preferat, extremă, și am marcat două goluri frumoase. Selecționerul Cosmin Contra m-a felicitat și mi-a urat să o țin tot așa în continuare. Domnul Hagi este mulțumit de jocul pe care l-am făcut Avem un programt bun în ultimele etape”.

Alexandru Cicâldău, Viitorul: ”Joc frumos, dar noi aveam nevoie de victorie. Avem avantaj că mai avem două jocuri acasă. Domnul Hagi era mulțumit la final”.

Bancu, CSU Craiova: ”Sunt mândru că fac parte din această echipă. Jucăm fotbal, dar din păcate suntem furați. A fost ofsaid la gol doi marcat de Ganea. A mai greșit și portarul nostru, dar nu-i reproșez nimic lui Calancea. Trebuie să obținem cât mai multe puncte din meciurile următoare”.

Din studioul Digi Sport, Gabi Balint l-a contrazis pe Bancu: ”Nu a fost ofsaid. El l-a scos din ofsaid pe Ganea”

Gică Hagi, antrenor Viitorul: ”Ambele echipe merită felicitate. Ne-am ridicat la nivelul unui joc european. Păcat că s-a terminat egal. Am venit să jucăm fotbal, să câștigăm. Ambele echipe au arătat fotbal european. Am arătat că și în România se poate. Un stadion frumos, public. Pe un teren așa greu să faci presiune permanentă e greu. Și anul acesta am făcut un lucru extraordinar. Ne luptăm cu echipele din play-off, cu o echipă tânără. FCSB – CFR Cluj, la câte și-au zis, vor face un meci frumos”.

Devis Mangia, antrenor CSU Craiova: ”A fost un meci spectaculos, care a făcut o propagandă bună fotbalului românesc. Cred că puteam învinge, pentru că am avut mai multe ocazii. Nu comentez arbitrajul, pot spune doar că în acest moment o greșeală de arbitraj câtărește mai mult. Fiecare trebuie să-și facă treaba. La final i-am felicitat pe jucători, au fpăcut un meci foarte bun. După meciul Astra i-am certat. Pentru un spectacol e nevoie ca ambele echipe să joace bine. Felicit și Viitorul. Gardoș a acuzat o problemă musculară din cazua terenului. Cred FCSB – CFR Cluj că va fi un meci frumos și la final va câștiga echipa care merită. Nu e bine pentru mine, ci pentru fotbalul românesc.

