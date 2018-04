Reacții după meciul FCSB – CSU Craiova 2-0. Constantin Budescu s-a supărat pe antrenorul Nicolae Dică, pentru faptul că l-a schimbat la pauză. Patronul Gigi Becali l-a pus la punct pe fotbalistul pe care l-a ridicat în slăvi de atâtea ori.

Constantin Budescu, FCSB: ”Este o victorie importantă, trebuie să o ținem tot așa. Nu am pățit nimic. Nu știu de ce am fost schimbat. Sunt supărat. Mă simt nerespectat. M-am simțit folosit. Sunt jucător de 30 de ani, care merită respect. Nu mi-a dat nicio explicație Dică, probabil vom vorbi la antrenament. Nu m-am înjurat cu Alibec. Mă gândesc să-mi fac treaba cât mai bine la Steaua, apoi vom vedea ce va fi din vară. Nu mi se pare normal ce s-a întâmplat în seara asta. E treaba lor. Le voi spune și lor aceste lucruri. Mă simt frustrat. E alegerea lor. N-am înțeles schimbarea. Important este că am câștigat. Titlul se joacă până în ultima etapă”.

Nicolae Dică: ”Budescu nu făcea faza defensivă”

Nicolae Dică, antrenor FCSB: ”O partidă foarte bună făcută de noi, mai ales în primele 70 de minute, când am dominat. Sunt mulțumit că am ajuns pe locul 1, la două puncte de CFR Cluj.

În prima repriză am avut probleme în zona centrală, Budi nu reuşea să coboare, nu făcea faza defensivă. L-am schimbat cu Tănase, un jucător care face faza defensivă mult mai bine. El are şi acea problemă la genunchi, vorbisem cu el înainte de meci. I-am spus să dea totul în primele 45 de minute. E nevoie de el şi în meciurile următoare. Nu i-am mai spus la pauză de ce îl schimb, ştia de dinainte că nu va juca tot meciul.

A spus că vrea să aibă o discuţie? O vom avea, nu-i nicio problemă. Am discutat şi cu Alibec, când nu e unul, e celălalt. O să îi calmez pe amândoi. Sunt jucători cu personalitate, voi discuta cu ei. Mai sunt șase etape și cred că în lupta pentru titlu sunt încă și Craiova și Viitorul. Meciul cu Astra este important, în sezonul regular am scos doar un egal. Am pierdut la Giurgiu. Deocamdată, nu am obținut nimic”.

Gigi Becali: ”Îi răspund eu lui Budescu, dacă nu i-a răspuns Dică. Domnul Budescu, te-am angajat la Steaua, ți-am dat 200, 300.000 de euro la semnătură. Ai 20.000 de euro pe lună, plus 100.000 de euro după fiecare an de contract. Să-ți intre bine în cap, nu te-am angajat titular, te-am angajat ca fotbalist, să te schimbe antrenorul. Nu ți-am scris în contract că trebuie să joci 90 de minute. Ești talentat, ești decisiv, ne-ai ajutat… Îți mulțumesc. Dar asta nu înseamnă cu faci tu ce vrei la echipă, că jucăm cu tine tot meciul, că așa vrei tu.

O să-i spun: Îți mulțumesc pentru ce ai făcut, dar cine te crezi, Budescule! Bine, nu o să-i spun Budescule. O să-i spun, Costică. Costică Budescu îl cheamă, nu? Budi, ține cont ești angajat la Becali. Nu ești tu șeful la Steaua. Câștigă echipa cu 2-0 și tu faci pe supăratul? Nu e normal. Înseamnă că îl interesează doar de el. O să reglez asta în fața echipei.

Dică mi-a spus că o să îl bage pe Tănase, că e cel mai bun la antrenamente. Mi-a zis că o să vorbească cu Budi: dacă suntem în avantaj la pauză, va intra Tănase, pentru că trebuie să ne apărăm mai bine. Şi dacă nu a vorbit cu el, să îi explice, trebuie să îi dea raportul lui, jucătorului? Înseamnă că am luat-o razna. Greșeala mea a fost că l-am cocoloșit pe Budescu. Credeam că e un caracter frumos, că-l interesează echipa, nu doar de el”.

Devis Mangia: ”Primele două poziții nu sunt pentru noi”

Devis Mangia, antrenor CSU Craiova: ”Concluzia este că ei au fost mai buni decât noi. Am luat gol repede din fază fixă și am fost nevoiți să schimbăm. Știam că Steaua este periculoasă la faze fixe. Trebuie să ne apărăm locul 3 și să câștigăm Cupa României. Primele două poziții nu sunt pentru noi. Băluță trebuie să joace, să nu vorbească prea mult. Dacă am ceva să le transmit, o fac în vestiar. Nu pot spune că am jucat rău, ne-am creat ocazii, dar am avut probleme la ultima pasă.

Gică Craioveanu, director de imagine CSU Craiova: ”Supărat, pentru că echipa nu a fost la un nivel. Steaua a meritat, dar l-aș întreba pe arbitrul Istvan Kovacs dacă avea curaj să dea acel penalty într-un Real Madrid – Barcelona. Este un penalty care poate decide campionatul. Ok, Steaua a fost mai bună, dar trebuie să ne uităm și la detalii.

Cristian Bancu, CSU Craiova: ”Penalty-ul a fost acordat prea ușor, acolo s-a încheiat meciul. Am pierdut, nu ne mai gândim la titlu. Este imposibil, noi să câștigăm tot și Steaua să pierdă. Suntem supărați, nu știm ce să facem. Am dat sută la sută, dar atât s-a putut. Trebuie să câștigăm Cupa României, suporterii n-ar accepta încă o deziluzie din partea noastră”.

Felipe Teixeira, FCSB: ”Am câștigat trei puncte foarte importante pentru noi, după egalul făcut de CFR Cluj cu Astra. Ne gândim la meciul cu Astra, dar avem încredere că putem câștiga. Mai sunt șase meciuri, se pot întâmpla multe. Am jucat la Astra și știu cum se motivează contra Stelei. Va fi greu să câștigăm acolo. Nu pe mine trebuie să mă întrebați dacă îmi doresc prelungirea contractului. Persoanele din club pot răspunde la această întrebare”.

