După meciul de pe Arena Națională, Ianis Hagi a vorbit cu lacrimi în ochi despre ce s-a întâmplat pe teren. Mijlocașul lui Genk a fost introdus la pauză în locul lui Ciprian Deac, scrie gps.ro.

„Nu am reușit să obținem rezultatul dorit. Așa a fost scrisă istoria. Este enervant să îi vezi pe suedezi bucurându-se acasă la tine, dar nu avem ce face. Sperăm să terminăm calificările cum trebuie, să scoatem un rezultat bun în Spania. Am avut noroc că rezultatele au fost de partea noastră și mai avem o șansă.

Ianis Hagi, în lacrimi după meciul România – Suedia (foto gsp.ro)

Eu sunt jucător, trebuie să fiu pe teren și să joc fotbal. Nu pot vorbi despre alte lucruri, despre antrenor. Am simțit că putem mai mult și știu că putem mai mult. Simt că ne-a lipsit ceva. Avem calitatea de a face diferența, dar nu am putut. Cu Norvegia am arătat-o, am demonstrat că putem bate echipele de acest gen. Sunt supărat. Îmi găsesc cu greu cuvintele. Nu e deloc plăcut”, a declarat Ianis Hagi la Pro TV.

Și Ciprian Tătărușanu, căpitanul „tricolorilor”, a fost dezamăgit de rezultat, admițând superioritatea adversarilor, mai scrie gsp.ro.

„A fost o victorie meritată a adversarilor. Astăzi am făcut cel mai slab meci din calificări. Dacă am bătut doar Malta și Insulele Feroe, înseamnă că asta ne e valoarea. Mai avem un meci de jucat și așteptăm luna martie. Nu știu cu cine ar fi mai bine să jucăm în baraj. Cred că sunt două echipe asemănătoare.

„Putem să batem și noi anumite echipe. Să nu uităm că Suedia a eliminat Italia. Nu am jucat cu o echipă oarecare. La acest nivel nu este de ajuns să avem ambiție, trebuie să avem și valoare. Suedia a demonstrat că este mai bună, de la portar la fiecare jucător. În seara asta s-a pierdut pentru că a fost un meci decisiv, dar calificarea a fost compromisă pe parcurs”, a declarat Tătărușanu după meci.

Deși au pierdut calificarea la Euro 2020, tricolorii vor mai avea o șansă la barajul din Liga Națiunilor, acolo unde vor întâlni Scoția sau Islanda în semifinale.



