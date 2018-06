Data nașterii: 18 ianuarie 1978 (40 de ani)

Locul nașterii: Hunedoara, România

Înălțime 1,85 m

Greutate 78 kg

Poreclă Lobby, Pisica

Cariera de fotbalist

1995-1997: Corvinul Hunedoara 40 (0)

1997-2000: Rapid București 80 (0)

2000-2005: Ajax 49 (0)

2001-2002: Dinamo București 22 (0)

2006-2007: Fiorentina 17 (0)

2007-2010: Dinamo București 71 (0)

2009-2010:AS Roma 2 (0)

2010-2018: AS Roma 22 (0)

Prezențe la loturile naționale

România U-21 10 (0)

1998-2018: România 85 (0)

A uitat cu cine a debutat la națională

”Normal că îmi amintesc debutul la naţională, în septembrie 1997 cu Andorra, doar minutul nu-l mai ţin minte”, a precizat derutat Lobby.

Meciul de debut al lui Lobonț pentru România a avut loc pe 2 septembrie 1998, împotriva reprezentativei statului Liechtenstein (7-0), într-un meci disputat în Ghencea în preliminariile Euro 2000. Victor Pițurcă l-a introdus în poartă în locul lui Bogdan Stelea, în minutul 82. A devenit curând titular, fiind considerat un portar solid și a jucat 85 de meciuri pentru România.

Bogdan Lobonţ a evoluat în 85 de meciuri pentru echipa naţională a României, alături de care a participat la două turnee finale, EURO 2000 şi EURO 2008.

În martie 2008 a primit Medalia „Meritul Sportiv” clasa a III-a, pentru rezultatele obținute în preliminariile Campionatului European și pentru calificarea la turneul final din 2008.

S-a retras în 2013, din cauza lui Mircea Sandu

Lobonț a jucat ultimul meci sub tricolor în 2013. A anunțat că se retrage după ce a primit trei goluri în meciul cu Grecia, 1-3 la Atena, în manșa tur a barajului pentru CM 2014. A revenit în 2017, după numirea lui Cosmin Contra ca selecționer, dar mai mult cu atribuții de antrenor cu portarii, dar și ca responsabil cu buna dispoziție în lot.

Bogdan Lobonţ a luat decizia de a se retrage de la echipa naţională deranjat de declaraţiile fostului preşedinte al FRF, Mircea Sandu, după ratarea calificării României la Cupa Mondială 2014 din Brazilia:

“Eu apreciez valoarea lui Piţurcă, dar trebuie să accepte că la meciul tur cu Grecia a greşit. Lobonţ, care ne-a ajutat de foarte multe ori, nu trebuia să joace la Atena. E clar! Ce deranjează atât de mult? Au venit mulţi suporteri, au venit mulţi oameni importanţi, domnul Dragnea, domnul Zgonea, domnul Niculae, toţi au rămas uimiţi când l-au văzut pe Lobonţ titular”.

A câștigat șase trofee

Rapid – campionatul (1998-99), Cupa României (1997-98), Supercupa României (1998-99)

Dinamo -campionatul (2001-2002, 2006-2007)

Ajax Amsterdam – campionatul Olandei (2003-2004)

Victoria cu Olanda, în top

”Un top al celor mai bune meciuri la naţională? L-aş pune pe primul loc pe cel cu Olanda de la Constanţa, când am făcut un pas important pentru calificarea la EURO 2008. Apoi sunt meciurile din campania de calificare la EURO 2000… sunt multe, ar fi un top lung. Îmi e dificil să pun 85 de meciuri într-o ordine”, a dezvăluit Lobonț.

Se face antrenor

Bogdan Lobonţ a declarat că şi-a dorit dintotdeauna să fie antrenor. “E sfârşitul unei etape şi începutul alteia pe care o voi îmbrăţişa cu mult entuziasm şi energie. În spate las 21 de ani de fotbal profesionist, o pagină de istorie. Am întors pagina, acum trec la următoarea. Este o pagină albă, trebuie doar să o umplu. Cu siguranţă va fi o etapă şi mai frumoasă. Ce se întâmplă cu mine de poimâine, din 6 iunie… o să încerc să îmi clădesc fundaţia. Mi-am dorit dintotdeauna să fiu antrenor, chiar de când eram junior. Pot să spun că am antrenat de mic, prin modul de a comunica în timpul jocurilor cu colegii din faţa mea. Am aici un caiet cu notiţe în care am scris fel şi fel de situaţii prin care am trecut în ultimii trei ani, de când am pregătit acest moment. Din ele o să mă inspir în noua carieră. Am învăţat multe lucruri de la fiecare antrenor pe care l-am avut, de la Gabi Stan, la Mircea Lucescu şi aşa mai departe. Nu ştiu dacă mă văd selecţioner într-o zi, dar cu siguranţă mă văd antrenor. E prematur să spun dacă e o echipă în fotbalul românesc pe care doresc să o antrenez. Nu mi-am pus niciodată o limită. Rămâne de văzut cum va fi antrenorul Bogdan Lobonţ. O să am nevoie de altă poreclă, nu merge Mister Pisica”, a spus Lobonţ, vizibil emoţionat.

Amical România – Finlanda (ora 20.30). Lobonț se retrage în tricoul cu numărul 1.

Citește și: Elena Udrea a fost condamnată definitiv la 6 ani de închisoare în dosarul Gala Bute