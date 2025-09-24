FCSB a pierdut la Botoșani în fața unei echipe care, în cele opt întâlniri anterioare, câștigase o singură dată. A fost un 3-1 plecat din 0-1, iar cifrele necruțătoare arată o campioană dominată clar și un jucător surpriză, ucraineanul Kovtaliuk. Mutarea sa, care a generat două goluri, a fost una grozavă!

FC Argeș bate greu acasă cu 1-0 pe U Cluj, întru menținerea tonusului spre play-off. Are 13 puncte în ultimele cinci jocuri. Consemnam, însă, o dominație categorică la posesie a ardelenilor, ruptă brutal doar de golul primit în inferioritate. Au fost două cartonașe roșii în repriza a doua, câte unul de fiecare parte, la distanță de 25 de minute.

La Galați nu e favorită decât Oțelul, chiar dacă a fost dominată în stil tiki-taka de liderul campionatului! Universitatea Craiova a înfrânt neașteptat, un 1-0 în care organizarea bună a gazdelor a distrus jocul combinativ al oltenilor. Poți avea mingea și tehnica, dar dacă „angajamentul total” e la alții, învățătura de minte ustură rău.

Istoriile Unirii Slobozia și Petrolului Ploiești sunt, categoric, pe limanuri opuse în fotbalul mare. Dar prezentul nu a ținut cont de tradiții și, pragmatici, oamenii din Bărăgan au reușit un 1-0 muncit ca la câmp. Remarcăm identitatea oferită echipei de antrenorul Andrei Prepeliță, în timp ce în partea cealaltă lupii galbeni au arătat fără cap după demiterea lui Liviu Ciobotariu.

Recomandări Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR

„CFR Cluj nu mai sperie pe nimeni” după egalul de acasă cu UTA, 1-1 care-i ține pe arădeni imediat sub play-off. Oaspeții au condus, au și ratat monumental pentru 2-0, dar experiența și-a spus totuși cuvântul pentru echipa vișinie. Rezultatul e unul corect, cu observația că UTA, Bătrâna Doamnă, are un record de 6 egaluri în campionat.

Rapidul nu a avut prea multe idei acasă, contra acestui 1-2 cu Hermannstadt, echipă care căuta să iasă din degringoladă. După o primă repriză anemică, în care au lâncezit, vișinii au condus pe o reușită personală, apoi s-au culcat pe-o ureche. Două schimbări făcute de antrenorul oaspeților, Măldărășanu – un om cu istoric bogat în Giulești – au întors rezultatul cu calm, implacabil.

Csikszereda și Metaloglobus nu au obținut încă prima victorie din istorie în primul eșalon. Ambele formații au scos în runda trecută 1-1 acasă, cu FCSB, respectiv cu CFR Cluj. Luni a fost un 2-2 spectaculos, într-una din cele mai frumoase partide din ultimele runde. Respect băieților, campionatul e lung și visurile sunt vii.

Dinamo a dominat copios prima repriză cu Farul, dar s-a tăiat după pauză. Scorul de 1-1 e corect pentru că fotbalul pedepsește delăsarea. În afara unui pressing sâcâitor, trupa lui Ianis Zicu e încă departe de potențialul pe care Academia lui Gică Hagi îl poate furniza scoțând tinere talente pe bandă rulantă.

În așteptarea rundei cu numărul 11, respirăm puțin aer tare din Europa. Cupele continentale aduc săptămâna aceasta emoții mari pentru fotbalul românesc.

Nu uita: pentru detalii complete intrați pe Superliga.ro!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE