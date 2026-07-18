Salariu de 3.600 de euro brut și subvenție de 400 de euro

O instituție locală a lansat un concurs de angajare și pune la bătaie un salariu brut de 3.600 de euro, însoțit de o subvenție lunară de 400 de euro pentru acoperirea cheltuielilor locuinței.

Oportunitatea vine din partea Instituției Publice Geoparcul Arhipelagul Vis, care se află în căutarea unui director executiv, conform informațiilor publicate de cotidianul regional Slobodna Dalmacija.

Persoana selectată va coordona Geoparcul Global UNESCO Arhipelagul Vis, având sediul chiar în Komiža. Mandatul oferit este de patru ani, cu o perioadă de probă de șase luni.

Angajatorul caută o persoană responsabilă, proactivă și motivată

Pe lângă remunerarea brută de 3.600 de euro pe lună și sprijinul financiar pentru locuință, angajatorul caută o persoană responsabilă, proactivă și motivată.

Noul director va avea ca misiuni principale gestionarea echipei și a proiectelor, dezvoltarea de noi parteneriate, atragerea surselor de finanțare și consolidarea poziției arhipelagului în rețeaua mondială UNESCO.

Scopul central al poziției este conectarea patrimoniului geologic, natural și cultural cu comunitatea locală, stimulând în același timp dezvoltarea durabilă, educația și turismul ecologic.

Candidații interesați trebuie să se grăbească, deoarece termenul limită pentru depunerea dosarelor este 22 iulie, la ora 23:59.