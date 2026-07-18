Plafonarea taxelor vamale pentru UE la 15%. Eliminarea taxelor pentru industria americană

Un punct central al acordului a fost plafonarea taxelor vamale pentru exporturile UE la 15%. În schimb, Bruxelles-ul a promis eliminarea tarifelor pentru bunurile industriale americane, reducerea poverii reglementărilor pentru companiile din SUA și creșterea importurilor de energie.

Totuși, decizia Curții Supreme a SUA din februarie 2026 de a anula tarifele „reciproce” ale lui Trump și lansarea investigațiilor sub Secțiunea 301 din Actul Comercial al SUA amenință să submineze acest plafon. Matthias Jørgensen, oficial UE, avertizează: „Relația transatlantică va continua să fie volatilă”.

UE a promis achiziția de energie electrică de 750 miliarde de dolari până în 2028

Promisiunea UE de a achiziționa energie americană în valoare de 750 miliarde de dolari până în 2028 pare tot mai departe de realitate. Datele comerciale europene arată că, între ianuarie și aprilie 2026, blocul a importat produse petroliere și gaze în valoare de 15 miliarde de dolari din SUA, o creștere de 24% comparativ cu perioada anterioară. Chiar și așa, ritmul actual ar necesita 16 ani pentru a atinge ținta stabilită, nu doar trei, subliniază Politico.eu.

Trump a cerut scutirea companiilor americane de mecanismele UE

Acordul de la Turnberry a obligat UE să abordeze preocupările Statelor Unite legate de reglementările verzi. În mai 2026, Comisia Europeană a publicat o revizuire a Regulamentului privind defrișările, dar modificările au fost considerate insuficiente de industria americană a lemnului.

„Revizuirea lor a fost mult prea îngustă pentru a răspunde preocupărilor noastre”, a declarat Kate Gatto, din partea National Alliance of Forest Owners. De asemenea, cererile SUA privind scutirea companiilor americane de mecanismele UE, precum CBAM, rămân nesoluționate.

Progrese în domeniul AI și achiziții militare

În schimb, unele angajamente par să fie respectate. UE a promis achiziționarea de cipuri AI americane în valoare de 40 miliarde de dolari, o țintă realizabilă, având în vedere că 96% din cipurile AI utilizate în bloc provin deja din SUA.

Totodată, achizițiile militare din SUA continuă să crească, impulsionate de războiul din Ucraina. Conform Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm (SIPRI), exporturile de arme americane către Europa au crescut cu peste 100% între 2021 și 2025. „Ne-am ținut promisiunile și așteptăm același lucru din partea SUA”, a declarat comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič.

Cheltuielile militare ale statelor europene membre NATO au ajuns la aproximativ 514 miliarde de euro, marcând cea mai mare creștere înregistrată din anii 50. În același timp, cheltuielile militare ale Statelor Unite au scăzut cu aproximativ 7,5%, până la circa 800 de miliarde de euro, potrivit vrt.be.

Deși acordul de la Turnberry a fost un pas important spre consolidarea relațiilor transatlantice, implementarea sa rămâne inegală. Divergențele în ceea ce privește tarifele, reglementările verzi și angajamentele economice creează tensiuni care riscă să submineze acest parteneriat cheie. Cu toate acestea, colaborarea în domenii precum apărarea și tehnologia rămâne un punct solid în relația UE-SUA.