De Daniel Conțescu,

Soția fotbalistului Alex Benga (Chindia) a revenit pe pârtie în iarna lui 2019, la 30 de ani, după o pauză de opt ani.

”Cu trei copii reușește să se antreneze, să meargă la concursuri și să aibă rezultate remarcabile”, o spune fostul schior de performanță, Ioan Gabriel Nan, actualul antrenor al sportivei.

Cea de-a doua competiție de anvergură găzduită în acest an, în Poiana Brașov, s-a desfășurat în condiții excepționale și i-a mulțumit atât pe sportivi, cât și pe organizatori.

Prezent la evenimentul de premiere, Dan Mihoc, președintele Federației Române de Schi Biatlon a declarat: ”Organizarea acestor concursuri internaționale, reprezintă o confirmare a faptului că Poiana Brașov poate găzdui competiții și mai mari în viitor. Vă spun o chestie de bucătărie internă. La una dintre cele mai recente ședințe ale Federației Internaționale de Schi și Biatlon, s-a spus că Poiana Brașov este o localitate care nu trebuie sărită în sporturile de iarnă. Ceea ce este un lucru extraordinar. Multă lume nu crede că suntem în Europa din punctul de vedere al condițiilor. Acum au fost mai multe delegații străine care au fost de-a dreptul încântate. Se întorc acasă și dau vestea mai departe. Și, dacă din zece persoane cu care vorbesc, două vin aici în vacanță, s-a câștigat pariul”.

”Venim după două săptămâni de competiție comună aici, în Poiana Brașov. FIS Children Trophy și pe urmă FIS SES CUP. După doi ani de competiție, un singur capitol nu îl putem controla și la care trebuie să găsim soluții chiar radicale. Adică, pe cel care ține de natură”, explică Dan Ghiță, președintele de organizare al FIS SES CUP.

Am avut zile cu temperaturi de 12 grade Celsius, cu plus. De altfel, am avut o zi la FIS Children Trophy cu vânt și a trebuit să găsim rapid o metodă prin care să ducem 118 sportivi în zona de start. Nu aveam transport pe cablu și atunci i-am dus cu mașinile care fac zăpadă. Acestea sunt denumite generic Ratrac. Dar Ratrac e ca și cum ai zice Jeep. De fapt e o marcă de mașină de asta, de bătut zăpada. Am folosit 3 mașini de acest gen, duceam o tură – cam 6- de sportivi și antrenori și așa mai departe. A fost o zi cu totul specială pentru noi”

