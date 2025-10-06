La doar o săptămână după victoria din Raliul Vâlcii, care i-a adus al 10-lea titlu național în ultimele 11 sezoane, Tempestini a luat startul în ultima etapă a Campionatului European de Raliuri (ERC), desfășurată pe asfaltul croat.

Deși nu mai era în lupta pentru titlul individual, după o serie de ghinioane de-a lungul sezonului, românul, aflat la volanul unei Škoda Fabia Rally2 Evo, a avut o misiune clară: să ducă mașina la finiș și să adune punctele necesare pentru echipa MRF.

Raliul nu a fost lipsit de provocări — două pene de cauciuc i-au provocat întârzieri de peste două minute pe cele aproximativ 170 de kilometri de probe speciale. În ciuda dificultăților, Tempestini, secondat de copilotul Sergiu Itu, a reușit să recupereze teren și să încheie competiția pe poziția a 10-a.

Punctele acumulate de el și de colegul său de echipă, finlandezul Lauri Joona (locul 6), au fost decisive. MRF Tyres Team a cucerit titlul european la echipe, cu doar două puncte avans față de principalii rivali de la M-Sport WRT.

„Sunt foarte fericit că am reușit să aduc acest titlu echipei MRF Tyres. A fost un sezon dificil, cu multe momente în care norocul nu a fost de partea noastră, dar am continuat să luptăm până la final. Le mulțumesc echipei, copilotului meu Sergiu Itu și tuturor celor care ne-au susținut. Este o mare bucurie să vedem drapelul României pe podiumul european”, a declarat Simone Tempestini la finalul cursei.

Și celălalt echipaj românesc prezent în Croația, format din Norbert și Francesca Maior, a avut o evoluție remarcabilă, încheind competiția pe locul 8 la general. După o primă zi excelentă, în care se aflau pe locul 5, condițiile meteo schimbătoare din ziua de duminică le-au complicat strategia.

Victoria la general a fost obținută de irlandezul Jon Armstrong, iar titlul european la individual i-a revenit polonezului Mikołaj Marczyk.

