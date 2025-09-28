Victorie decisă pe ultima probă specială

La startul celei de-a doua ediții a raliului, desfășurat exclusiv pe macadam, s-au aliniat aproape 60 de echipaje. Duelul pentru victorie a fost intens și s-a decis abia pe ultima probă specială, între Tempestini și colegul său de la Napoca Rally Academy, Norbert Maior.

Pilotând o Skoda Fabia RS, Tempestini a dominat debutul cursei, însă Maior, aflat la volanul unui Citroën C3 Rally2, a preluat conducerea după proba a opta. Campionul a revenit spectaculos pe primul loc cu doar o probă înainte de final și și-a asigurat astfel victoria și al zecelea titlu. De asemenea, datorită victoriei din Oltenia, acesta a devenit și campion pe macadam pe plan intern.

Cronometrul a oprit timpul echipajului Tempestini – Carmen Poenaru la 1h25min27,9s, cu 39,5 secunde mai rapid decât Norbert și Francesca Maior. Podiumul a fost completat de Andrei Gîrtofan și Tudor Mârza (Skoda Fabia Rally2), la un minut și 46,3 secunde distanță.

„A fost o victorie cu emoții, dar am încheiat cu bine și asta contează cel mai mult. Suntem fericiți pentru primul loc și pentru titlu, însă nu avem timp de sărbătoare. Mâine plec în Croația, unde voi concura în Campionatul European de Raliuri. Echipa mea, MRF Tyres, este în lupta pentru titlul la echipe și vreau să contribui și acolo. Sper să sărbătorim după aceea”, a spus Tempestini.

Cel mai titrat pilot din istoria Campionatului Național de Raliuri

Cu această reușită, clujeanul devine cel mai titrat pilot din istoria Campionatului Național de Raliuri, ajungând la 10 titluri la doar 31 de ani. În 2024 l-a depășit pe Titi Aur, care avea opt titluri, dar primul obținut abia după 32 de ani. Singurul sezon ratat de Tempestini în ultimul deceniu rămâne 2017, când trofeul i-a revenit colegului său, Bogdan Marișca.

Sezonul intern continuă cu două etape, Raliul Brașovului (17–18 octombrie) și Raliul Argeșului (31 octombrie – 1 noiembrie), însă acestea vor conta doar pentru stabilirea vicecampionului, duel ce se dă între Gîrtofan și Maior, și pentru clasamentele pe clase. În plus, Raliul Argeșului va decide campionul pe asfalt, acolo unde tot Tempestini și-a asigura titlul, după cel absolut și cel de pe macadam, garantate după cursa din Vâlcea.