Bilanțul final este impresionant: șase medalii de aur, una de argint și una de bronz. Această zestre clasează delegația tricoloră pe primul loc în clasamentul pe medalii, confirmând încă o dată valoarea școlii românești de canotaj.

Dominare totală în probele regină de opt plus unu

Cursa feminină de opt plus unu (8+1) a oferit o nouă confirmare a valorii echipei tricolore. Echipajul format din Cristina Drugă, Geanina Dumitrița Juncănariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Maria Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiș și cârmaciul Victoria Ștefania Petreanu a trecut linia de sosire în 05 minute, 56 de secunde și 14 sutimi.

Românceile au lăsat în urmă echipajele Marii Britanii (06:01.57) și Italiei (06:03.65), într-o demonstrație de sincronizare și rezistență.

La scurt timp, băieții au replicat cu o evoluție la fel de spectaculoasă în proba masculină de opt plus unu. Claudiu Neamțu, Mateus-Simion Cozminciuc, Mugurel Vasile Semciuc, Andrei Mândrilă, Constantin Adam, Sergiu Vasile Bejan, Florin Arteni, Fabrizio-Alexandru Scripcariu și cârmaciul Rucsandra-Ioana Bucșa au oprit cronometrul la 05:25.95.

Într-o finală extrem de disputată, românii devansat marile rivale Germania (05:28.85) și Italia (05:31.74), asigurând o dublă de aur memorabilă pentru bărcile de 8+1.

Recital românesc și în probele mixte

Seria succeselor a continuat la dublu vâsle mixt, unde Marian Florian Enache și Iulia-Liliana Bălăucă au oferit un final de cursă tensionat și spectaculos. Cei doi români au trecut primii linia de sosire cu timpul de 06:27.87, devansând la limită echipajul Germaniei (06:28.86) și pe cel al Italiei (06:30.41).

Armonia din lotul național s-a văzut cel mai bine în proba de opt plus unu mixt, o disciplină care testează la maximum coeziunea echipei.

Formația alcătuită din Maria Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Amalia Chelaru, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuțescu, Ștefan Constantin Berariu, Florin Sorin Lehaci și cârmaciul Victoria Ștefania Petreanu s-a impus clar, înregistrand timpul de 05:41.90. Podiumul a fost completat de Germania (05:46.93) și Danemarca (05:51.52).

Aproape de o medalie a fost și Mihai Chiruță în proba de schif simplu masculin. Sportivul român a încheiat cursa pe locul al patrulea, cu timpul de 06:41.34, fiind foarte aproape de locurile de podium ocupate de Germania (06:36.39), Belarus (06:39.94) și Grecia (06:40.97).

Lider în clasamentul pe medalii

Datorită acestor rezultate excepționale, România a încheiat competiția din Italia pe primul loc în ierarhia generală, confirmând forma excelentă a sportivilor înainte de următoarele mari provocări ale sezonului.

Clasamentul final al Campionatelor Europene de la Varese arată astfel în fruntea ierarhiei:

România: 6 medalii de aur, 1 de argint, 1 de bronz (Total: 8)

Germania: 5 medalii de aur, 6 de argint, 1 de bronz (Total: 12)

Marea Britanie: 5 medalii de aur, 1 de argint, 0 de bronz (Total: 6)

Italia: 2 medalii de aur, 2 de argint, 5 de bronz (Total: 9)

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