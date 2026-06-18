Cum arată programul meciurilor dintre România și Norvegia

Conform regulamentului stabilit de UEFA pentru faza eliminatorie, echipele provenite din Liga C vor disputa primul meci pe teren propriu. Prin urmare, fanii din România vor putea să le susțină pe fete acasă în prima manșă.

Iată perioadele oficiale în care vor fi programate partidele de baraj:

  • Meciul tur: se va disputa în România, pe 9 octombrie 2026
  • Meciul retur: se va disputa în deplasare, în Norvegia, pe 13 octombrie 2026

Norvegia, sperietoarea tricolorelor. O amintire neagră în istoria fotbalului feminin

Echipa națională a Norvegiei reprezintă una dintre cele mai titrate formații din fotbalul feminin european și mondial, venind direct din elita Ligii A (unde a terminat pe poziția a doua în grupa sa din preliminarii).

Pentru fanii fotbalului feminin din România, numele Norvegiei aduce însă aminte de un moment extrem de dificil. În primăvara anului 2022, la nivelul reprezentativelor de junioare U17, selecționata de fotbal a României a suferit o înfrângere istorică și extrem de dureroasă în fața nordicelor, scor 0-12, într-un meci din preliminariile Campionatului European. Chiar dacă datele problemei s-au schimbat, iar la nivel de senioare România vine după o formă excelentă, pragmatismul și forța ofensivă a scandinavelor rămân principalele pericole.

Drumul spectaculos al României până în play-off

Biletul pentru acest baraj a fost obținut după o campanie preliminară impecabilă realizată de naționala noastră. România a făcut parte din Grupa C5 a Ligii C, alături de Republica Moldova și Cipru.

„Tricolorele” au dominat autoritar această serie, terminând grupa pe primul loc, cu 10 puncte acumulate în cele patru meciuri. Pe lângă accesul în play-off-ul pentru turneul final din Brazilia, acest rezultat de excepție a asigurat și promovarea oficială a României în Liga B pentru următoarea ediție a Ligii Națiunilor la feminin, un pas uriaș înainte pentru dezvoltarea acestui sport în țară.

Ce urmează dacă România produce marea surpriză?

Sistemul de calificare implementat de UEFA este format din două runde eliminatorii. Europa are alocate 11 locuri directe pentru turneul final din Brazilia. Patru dintre acestea au fost deja ocupate de câștigătoarele grupelor din Liga A (Germania, Spania, Franța și Danemarca).

Dacă naționala României va reuși imposibilul și va trece de Norvegia în dublă manșă, fetele vor avansa în runda a 2-a a play-off-ului. Câștigătoarea primei runde va juca împotriva învingătoarei din duelul Albania – Țara Galilor. Cea de-a doua rundă de play-off se va disputa la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie.

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