Echipa României a dominat competiția de 8 plus 1 rame mixt la Mondialele de canotaj din China.

Componența echipajului de aur al României la Mondialele de canotaj de 8+1 mixt

Aceasta este una dintre cele șase medalii câștigate de tricolori la Shanghai – două de aur și patru de argint. Proba de 8 plus 1 rame mixt s-a aflat pentru prima dată în programul competiției.

Încă de la începutul cursei, canotorii români au preluat conducerea. Echipajul condus de cârmaciul Victoria Petreanu și având-o pe Simona Radiș ca stroc s-a distanțat rapid. Avantajul lor a crescut constant pe parcursul finalei.

La finalul cursei, România a trecut linia de sosire cu un avans impresionant de 5,12 secunde față de Italia, medaliata cu argint. Noua Zeelandă a ocupat locul trei, la 6,60 secunde în urma câștigătorilor.

Echipajul medaliat cu aur a fost format din: Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu (cârmaci).

Alte rezultate ale României

În proba de dublu vâsle mixt, o altă probă nou introdusă, Mădălina Cornea și Andrei Cornea au ocupat locul 6 în finală.

Ei câștigaseră anterior semifinala, dar nu au mai avut resurse pentru finală.

La schif simplu masculin, Mihai Chiruță a câștigat finala B, clasându-se astfel pe locul 7 în ierarhia generală a probei. El a trecut primul linia de sosire cu timpul 6.56,71.

Bilanțul României la Mondialele de canotaj de 8+1 mixt din Shanghai

România încheie Campionatele Mondiale de la Shanghai cu un bilanț remarcabil:

Medalii de aur:

Dublu rame feminin: Magdalena Rusu, Simona Radiș

8 plus 1 rame mixt

Medalii de argint:

Dublu rame masculin: Florin Arteni, Florin Lehaci

4 rame feminin: Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș

4 rame masculin: Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă

8 plus 1 rame feminin: Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș, Victoria Petreanu

În total, delegația României a cucerit șase medalii – două de aur și patru de argint, demonstrând încă o dată forța canotajului românesc pe plan mondial.