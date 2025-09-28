Echipa României a dominat competiția de 8 plus 1 rame mixt la Mondialele de canotaj din China.

Componența echipajului de aur al României la Mondialele de canotaj de 8+1 mixt

Aceasta este una dintre cele șase medalii câștigate de tricolori la Shanghai – două de aur și patru de argint. Proba de 8 plus 1 rame mixt s-a aflat pentru prima dată în programul competiției.

Încă de la începutul cursei, canotorii români au preluat conducerea. Echipajul condus de cârmaciul Victoria Petreanu și având-o pe Simona Radiș ca stroc s-a distanțat rapid. Avantajul lor a crescut constant pe parcursul finalei.

La finalul cursei, România a trecut linia de sosire cu un avans impresionant de 5,12 secunde față de Italia, medaliata cu argint. Noua Zeelandă a ocupat locul trei, la 6,60 secunde în urma câștigătorilor.

La trecerea liniei de sosire, cronometrul arăta 5,12 secunde avantaj pentru România față de ocupanții poziției de argint, barca Italiei, și 6,60 comparativ cu medaliații cu bronz, canotorii din barca Noii Zeelande.

Echipajul medaliat cu aur a fost format din: Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu (cârmaci).

Sergiu Băhăian, scos din pușcărie pentru a fi tratat într-un spital de stat. Toate bolile de care suferă temutul „călău al boschetarilor”
Recomandări
Sergiu Băhăian, scos din pușcărie pentru a fi tratat într-un spital de stat. Toate bolile de care suferă temutul „călău al boschetarilor”

Alte rezultate ale României

În proba de dublu vâsle mixt, o altă probă nou introdusă, Mădălina Cornea și Andrei Cornea au ocupat locul 6 în finală.

Ei câștigaseră anterior semifinala, dar nu au mai avut resurse pentru finală.

La schif simplu masculin, Mihai Chiruță a câștigat finala B, clasându-se astfel pe locul 7 în ierarhia generală a probei. El a trecut primul linia de sosire cu timpul 6.56,71.

Bilanțul României la Mondialele de canotaj de 8+1 mixt din Shanghai

România încheie Campionatele Mondiale de la Shanghai cu un bilanț remarcabil:

Medalii de aur:

  • Dublu rame feminin: Magdalena Rusu, Simona Radiș
  • 8 plus 1 rame mixt

    Medalii de argint:

    • Dublu rame masculin: Florin Arteni, Florin Lehaci
    • 4 rame feminin: Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș
    • 4 rame masculin: Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă
    • 8 plus 1 rame feminin: Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș, Victoria Petreanu

    În total, delegația României a cucerit șase medalii – două de aur și patru de argint, demonstrând încă o dată forța canotajului românesc pe plan mondial.

    Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
    ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
    Urmărește cel mai nou VIDEO
    Dorin Recean, primul ministru al Moldovei, a votat la alegerile parlamentare: „Trebuie să votăm masiv, avem ingerințe din partea Rusiei”
    Comentează
    Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
    Comentează

    Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

    Parteneri
    Tulburător ce s-a întâmplat cu Ioana Popescu înainte să fie internată în spital: ”De fapt, ea a fost singură”. Iubitul ei voia să o ceară în căsătorie și trebuia să plece în vacanță. Neașteptat ce tocmai s-a aflat
    Viva.ro
    Tulburător ce s-a întâmplat cu Ioana Popescu înainte să fie internată în spital: ”De fapt, ea a fost singură”. Iubitul ei voia să o ceară în căsătorie și trebuia să plece în vacanță. Neașteptat ce tocmai s-a aflat
    Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
    Unica.ro
    Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
    Ana Bodea și Valentin Butnaru, declarații RARE despre povestea lor de dragoste. Ce au dezvăluit actrița și prezentatorul TV despre diferența de vârstă de 15 ani dintre ei: „Ne completăm mult mai bine...”
    Elle.ro
    Ana Bodea și Valentin Butnaru, declarații RARE despre povestea lor de dragoste. Ce au dezvăluit actrița și prezentatorul TV despre diferența de vârstă de 15 ani dintre ei: „Ne completăm mult mai bine...”
    gsp
    Viața unui fotbalist ieșit la pensie. „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist”
    GSP.RO
    Viața unui fotbalist ieșit la pensie. „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist”
    Ajax și Valencia se bat pe vedeta Superligii! Suma enormă pusă în joc: „Ne-am înțeles, dar mai erau doar câteva ore!”
    GSP.RO
    Ajax și Valencia se bat pe vedeta Superligii! Suma enormă pusă în joc: „Ne-am înțeles, dar mai erau doar câteva ore!”
    Parteneri
    Doliu profund în România! A murit una dintre cele mai faimoase românce, tânără cântăreață, actriță, prezentatoare și jurnalistă, în toiul nopții. Ce a putut păți
    Libertateapentrufemei.ro
    Doliu profund în România! A murit una dintre cele mai faimoase românce, tânără cântăreață, actriță, prezentatoare și jurnalistă, în toiul nopții. Ce a putut păți
    Ultima oră! Când a murit, de fapt, Ioana Popescu! Abia acum s-a aflat! “Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa”
    Avantaje.ro
    Ultima oră! Când a murit, de fapt, Ioana Popescu! Abia acum s-a aflat! “Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa”
    „Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei
    Tvmania.ro
    „Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei

    Alte știri

    Cum era păzit Nicolae Ceaușescu în vacanță. 500 de oameni pentru liniștea dictatorului în sejurul estival de la Neptun
    Știri România 10:00
    Cum era păzit Nicolae Ceaușescu în vacanță. 500 de oameni pentru liniștea dictatorului în sejurul estival de la Neptun
    Studenții primesc 90% reducere la biletele de tren, cu o singură condiție
    Știri România 07:52
    Studenții primesc 90% reducere la biletele de tren, cu o singură condiție
    Parteneri
    Câți bani câștigă un muncitor din Sri Lanka în România. Între realitate și percepție
    Adevarul.ro
    Câți bani câștigă un muncitor din Sri Lanka în România. Între realitate și percepție
    Ce studii are, de fapt, Gică Popescu. Puțini știu asta despre căpitanul ”Generației de Aur”: ”Am luat nota 10”
    Fanatik.ro
    Ce studii are, de fapt, Gică Popescu. Puțini știu asta despre căpitanul ”Generației de Aur”: ”Am luat nota 10”
    Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
    Financiarul.ro
    Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
    Superliga.ro (P)
    Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
    Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
    Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
    Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
    Parteneri
    De ce s-a destrămat prietenia dintre Andreea Bălan și Andreea Antonescu, după America Express: „Când s-a terminat America Express, s-a terminat și…”
    Elle.ro
    De ce s-a destrămat prietenia dintre Andreea Bălan și Andreea Antonescu, după America Express: „Când s-a terminat America Express, s-a terminat și…”
    Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
    Unica.ro
    Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
    Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
    Viva.ro
    Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat

    Monden

    Imagini din apartamentul în care e cazat Dani Oțil la Power Couple, sezonul 3. Prezentatorul e de două zile în Malta: „Am și chicinetă”
    Stiri Mondene 10:21
    Imagini din apartamentul în care e cazat Dani Oțil la Power Couple, sezonul 3. Prezentatorul e de două zile în Malta: „Am și chicinetă”
    Selena Gomez s-a căsătorit cu Benny Blanco. Imagini de la evenimentul la care mireasa a purtat o rochie Ralph Lauren
    Stiri Mondene 09:38
    Selena Gomez s-a căsătorit cu Benny Blanco. Imagini de la evenimentul la care mireasa a purtat o rochie Ralph Lauren
    Parteneri
    Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
    TVMania.ro
    Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
    Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
    ObservatorNews.ro
    Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
    S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
    Libertateapentrufemei.ro
    S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
    Parteneri
    Cariera unei vedete, distrusă la 31 de ani: NU mai poate face niciun pas! » „Mă rog pentru un miracol”
    GSP.ro
    Cariera unei vedete, distrusă la 31 de ani: NU mai poate face niciun pas! » „Mă rog pentru un miracol”
    Fiica lui Mihai Stoica va avea emisiune la un canal TV de sport din România
    GSP.ro
    Fiica lui Mihai Stoica va avea emisiune la un canal TV de sport din România
    Parteneri
    Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
    Mediafax.ro
    Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
    „A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
    StirileKanalD.ro
    „A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
    "Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
    Wowbiz.ro
    "Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
    Promo
    Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
    Advertorial
    Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
    Behind the Scenes | ELLE x Zalando
    Advertorial
    Behind the Scenes | ELLE x Zalando
    Parteneri
    Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
    Wowbiz.ro
    Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
    Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
    StirileKanalD.ro
    Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
    Gestul făcut de mama lui Andrei față de Alexandrina, după pozele apărute online! Concurenta a povestit tot în camera roșie: „Nu cred...”
    KanalD.ro
    Gestul făcut de mama lui Andrei față de Alexandrina, după pozele apărute online! Concurenta a povestit tot în camera roșie: „Nu cred...”

    Politic

    Ținuta purtată de Maia Sandu în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Semnificația culorii alese de președintă
    Politică 11:11
    Ținuta purtată de Maia Sandu în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Semnificația culorii alese de președintă
    Mesajul lui Traian Băsescu, transmis înainte de alegerile din Republica Moldova: „O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”
    Politică 08:59
    Mesajul lui Traian Băsescu, transmis înainte de alegerile din Republica Moldova: „O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”
    Parteneri
    Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
    Spotmedia.ro
    Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
    Orașul istoric din România unde se construiește un stadion nou, de 55 de milioane de euro, lângă un alt stadion, care a costat 16 milioane de euro
    Fanatik.ro
    Orașul istoric din România unde se construiește un stadion nou, de 55 de milioane de euro, lângă un alt stadion, care a costat 16 milioane de euro
    S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
    Spotmedia.ro
    S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt