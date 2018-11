România – Portugalia, barajul pentru menținerea în Rugby Europe Championship, se joacă la Baia Mare. S-a anunțat lotul

ACTUALIZARE 5 noiembrie. Lotul Romaniei pentru meciul cu Portugalia:

Pilieri: Alexandru Țăruș (Sale Sharks), Alexandru Gordaș (CSM București), Constantin Pristaviță (CSM Știința Baia Mare), Ionel Badiu (Romains), Alexandru Savin (CSM București)

Taloneuri: Eugen Căpățână (Timișoara Saracens), Andrei Rădoi (Timișoara Saracens), Florin Bărdașu (CSM București)

Linia a II-a: Marius Antonescu (Colomiers), Johan Van Heerden (Perpignan), Adrian Moțoc (Agen), Marian Drenceanu (Timișoara Saracens), Marius Iftimiciuc (Timișoara Saracens)

Linia a III-a: Mihai Macovei (Colomiers), Andre GORIN/Andrei Gorcioaia (RC Massy), Damian Strătilă (CSA Steaua), Valentin Ursache (Oyonnax), Cristi Chirica (CSM Știinta Baia Mare), Adrian Ion (CSM Bucuresti)

Mijlocași la grămadă: Florin Surugiu (CSA Steaua), Tudorel Bratu (CSM Bucuresti), Valentin Calafeteanu (CSM Bucurețti)

Mijlocași la deschidere: Daniel Plai (CSA Steaua), Tudor Boldor (CSA Steaua)

Aripi: Ionuț Dumitru (CSA Steaua), Robert Neagu (CSA Steaua), Vladut Zaharia (Timisoara Saracens)

Centri: Fonovai Tangimana (CSM Bucuresti), Florin Vlaicu (CSM Bucuresti), Vlăduț Popa (Timisoara Saracens), Alexandru Bucur (CSM Stiinta Baia Mare),

Fundași: Cătălin Fercu (Timișoara Saracens), Paul Popoaia (CSȘ 2 Baia Mare), Ionel Melinte (CSA Steaua)

România A – Kenya, meci test de rugby. Tricolorii au câștigat clar la debutul lui Thomas Lievremont

În urma deciziei World Rugby de a descalifica Romania de la Cupa Mondiala 2019 din Japonia și de a o penaliza cu 25 de puncte ca urmare a folosirii unui jucător neeligibil in partidele de calificare, 'Stejarii' au ajuns pe ultimul loc al clasamentului Rugby Europe Championship 2018. Astfel, România trebuie să joace barajul cu Portugalia, care a câștigat Rugby Europe Trophy 2018, al treilea eșalon valoric, învingătoarea urmând să evolueze în ediția 2018-2019 a Rugby Europe Championship.

„În Anul Centenarului, ne-am dorit să jucăm un meci la Baia Mare, unde nu am reușit să mai ajungem cu echipa națională după momentul Revoluției. Meciul cu Portugalia este foarte important pentru noi, pentru că ne va menține în acest eșalon valoric și am dorit să-l jucam într-un loc unde este o mare tradiție pentru rugby, unde avem un Centru de Excelență pentru juniori care produce de câțiva ani jucători pentru toate loturile naționale. De asemenea, o foarte mare importanță o are publicul de aici, iubitor al acestui sport, pentru ca 'Stejarii' au nevoie de o susținere cât mai mare pentru această partidă crucială”, a declarat Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby.

România revine astfel la Baia Mare, după 29 de ani, singurul meci jucat acolo fiind pe 22 octombrie 1989, împotriva echipei URSS, oaspeții impunându-se cu 31-21 (4-9) în Cupa FIRA.

Naționala de rugby a României va disputa în noiembrie și doua meciuri test World Rugby: pe 17 noiembrie va întâlni Statele Unite ale Americii și pe 24 noiembrie, Uruguay. De asemenea, pe 3 noiembrie, Romania A, selecționata secundă, va evolua într-un meci de pregătire cu echipa Keniei, care se pregătește pentru turneul de recalificare la Cupa Mondială de Rugby din 2019, ce va avea loc la Paris în noiembrie.

Patru meciuri în luna noiembrie pentru naționalele de rugby: trei pentru România și unul pentru România A