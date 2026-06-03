Se cer proceduri stricte

Deși plângerile privind calitatea cazărilor din timpul săptămânilor de plen sunt la ordinea zilei, situația de acum a fost extremă. Potrivit procesului-verbal al unei ședințe interne din 29 aprilie, oficialul – a cărui identitate rămâne protejată – a ajuns direct pe mâna Serviciului Medical al Parlamentului. Cazul revoltător a fost denunțat public de către eurodeputatul socialist Marc Angel.

Hotelurile de coșmar ar putea fi eliminate de pe lista Parlamentului European. Marc Angel a explicat pentru POLITICO că, deși păstrează anonimatul hotelului și al eurodeputatului trimis la spital, cazul trebuie să schimbe regulile jocului.

Acesta cere introducerea unei proceduri stricte pentru raportarea rapidă a problemelor de igienă. Dacă măsura va fi aprobată, orice reclamație va ajunge direct la agenția de turism a instituției, iar hotelurile care își bat joc de normele sanitare vor fi șterse din opțiunile de cazare ale oficialilor.

Incidentul s-a petrecut chiar în Strasbourg, orașul unde mii de europarlamentari, asistenți, oficiali, lobbyiști și jurnaliști își dau întâlnire în fiecare lună pentru sesiunile plenare. Detaliile au fost dezvăluite de două surse din interior, sub protecția anonimatului, dată fiind sensibilitatea subiectului.

Una dintre aceste surse a ținut să precizeze că hotelul de coșmar în care s-a cazat oficialul nici măcar nu se afla pe lista unităților recomandate de agenția de turism a Parlamentului European.

Nu este pentru prima dată când infrastructura hotelieră din Strasbourg provoacă probleme grave la nivelul Parlamentului European. În 2021, când fostul președintele instituției de la acea vreme, David Sassoli, a fost spitalizat cu pneumonie după ce a luat bacteria Legionella dintr-un hotel din oraș; din păcate, Sassoli s-a stins din viață în ianuarie 2022.

O dispută mai veche, readusă în prim-plan

Acest nou scandal readuce în prim-plan vechea dispută legată de „naveta” lunară a oficialilor între Bruxelles și Strasbourg. Deși obligatoriu prin tratate, acest pelerinaj politic este contestat dur de europarlamentari, care îl consideră birocratic, poluant și extrem de scump, în condițiile în care Curtea de Conturi Europeană estima încă din 2014 că menținerea sediului din Strasbourg costă 114 milioane de euro pe an.

Poziția oficială a Parlamentului European în acest scandal este clară: instituția cere toleranță zero față de condițiile insalubre. Sub protecția anonimatului, un purtător de cuvânt a precizat că standardele de calitate, siguranță și igienă sunt obligatorii pentru orice hotel care găzduiește delegații oficiale. Totodată, acesta a explicat mecanismul de control: fiecare plângere este verificată la sânge de serviciile competente, iar hotelurile care nu trec testul sunt raportate imediat furnizorilor de turism pentru a fi luate măsuri drastice.

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