Vâlcov a părăsit penitenciarul zâmbind, cu o șapcă pe cap. „Este foarte bine. Sănătate și fericire vă doresc”, a spus el sec. Întrebat unde a mai ascuns alți bani, Vâlcov a răspuns: „Întreabă ANAF-ul. Totul a fost recuperat”.

Cu referire la perioada petrecută în închisoare, el a afirmat scurt: „Nu doresc nimănui”. Iar despre locul unde va merge, Vâlcov a replicat: „Din momentul ăsta, este doar decizia mea și Dumnezeu va decide”

Apoi, Vâlcov s-a urcat într-un Mercedes și a plecat.

Fostul ministru PSD de Finanțe, Darius Vâlcov, a fost condamnat definitiv în mai 2023 la 6 ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani. Este vorba despre „Dosarul Tablourilor”, în care procurorii au găsit peste 100 de opere de artă achiziţionate prin interpuşi, unele fiind ascunse în pereţii falşi ai unor imobile. Înainte ca Instanța Supremă să decidă condamnarea, Vâlcov a fugit în Italia, dar a fost dat în urmărire internațională și a fost adus în țară după 3 luni, adică în august 2023, după care a fost băgat la închisoare.

În noiembrie 2025, Înalta Curte i-a redus pedeapsa la 5 ani. Prin urmare, Vâlcov, care atunci era închis la Rahova, mai avea de executat încă 3 ani de închisoare și urma să fie eliberat în 2028, dar Tribunalul Vrancea a decis miercuri, 3 iunie 2026, să îl elibereze condiționat după trei ani petrecuți în spatele gratiilor, ultimele luni fiind închis la Focșani.

Darius Vâlcov a mai avut două dosare de corupție, dar a scăpat de ambele. În noiembrie 2021, Curtea de Apel Craiova l-a achitat pentru acuzațiile de instigare la dare și luare de mită, iar în martie 2023, aceeași instanță i-a anulat o condamnare de 6 ani și 6 luni închisoare pentru luare de mită, pe motiv că faptele s-au prescris.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Martorii au încremenit instantaneu când au auzit cele 5 cuvinte rostite de fiul polițistului de 22 de ani, chiar la câteva secunde după ce și-a ucis tatăl! Și nu e tot! Ancheta se complică după ultimele detalii ieșite la iveală
Viva.ro
Martorii au încremenit instantaneu când au auzit cele 5 cuvinte rostite de fiul polițistului de 22 de ani, chiar la câteva secunde după ce și-a ucis tatăl! Și nu e tot! Ancheta se complică după ultimele detalii ieșite la iveală
Ce a spus, cu ultimele puteri, polițistul ucis de propriul fiu, la Piatra Neamț. Soția lui, mama tânărului agresor, a fost de față în momentul atacului. Motivele crimei au ieșit acum la iveală
Unica.ro
Ce a spus, cu ultimele puteri, polițistul ucis de propriul fiu, la Piatra Neamț. Soția lui, mama tânărului agresor, a fost de față în momentul atacului. Motivele crimei au ieșit acum la iveală
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Un fost mare portar a șocat o jurnalistă. „Mort” de beat la interviu: „Groaznic. Nici nu putea vorbi...
GSP.RO
Un fost mare portar a șocat o jurnalistă. „Mort” de beat la interviu: „Groaznic. Nici nu putea vorbi...
Alarmă înainte de Cupa Mondială! Ce se întâmplă în Guadalajara
GSP.RO
Alarmă înainte de Cupa Mondială! Ce se întâmplă în Guadalajara
Parteneri
Ultima oră! Se întâmplă fix în aceste momente cu Pomohaci! Autoritățile au intervenit de urgență! Descinderi de amploare și acuzații dezgustătoare aduse fostului preot
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Se întâmplă fix în aceste momente cu Pomohaci! Autoritățile au intervenit de urgență! Descinderi de amploare și acuzații dezgustătoare aduse fostului preot
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Avantaje.ro
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Toată lumea a dat zoom când a văzut-o așa! Cum s-a filmat Andreea Marin la Telega! Dincolo de aparițiile impecabile și elegante de pe ecrane, fosta prezentatoare TV s-a afișat în costum de baie
Tvmania.ro
Toată lumea a dat zoom când a văzut-o așa! Cum s-a filmat Andreea Marin la Telega! Dincolo de aparițiile impecabile și elegante de pe ecrane, fosta prezentatoare TV s-a afișat în costum de baie

Alte știri

Românii sunt prezentați ca spaima danezilor, într-un reportaj difuzat de televiziunea de stat din Danemarca: „Sunt câte 4 condamnați zilnic”
Știri România 18:59
Românii sunt prezentați ca spaima danezilor, într-un reportaj difuzat de televiziunea de stat din Danemarca: „Sunt câte 4 condamnați zilnic”
Mina marină descoperită între Vama Veche și 2 Mai, neutralizată de scafandrii militari VIDEO
Știri România 18:43
Mina marină descoperită între Vama Veche și 2 Mai, neutralizată de scafandrii militari VIDEO
Parteneri
De la sacul de porumb din Obor la scanarea avioanelor Airbus. Povestea fabuloasă a inventatorului Mircea Tudor
Adevarul.ro
De la sacul de porumb din Obor la scanarea avioanelor Airbus. Povestea fabuloasă a inventatorului Mircea Tudor
Cum a apărut Maria Sharapova în tribunele de la Roland Garros. A uimit pe toată lumea
Fanatik.ro
Cum a apărut Maria Sharapova în tribunele de la Roland Garros. A uimit pe toată lumea
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Financiarul.ro
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

A vândut burgeri la promoție și a ajuns să cumpere 4 apartamente în centrul Belgradului
Stiri Mondene 19:04
A vândut burgeri la promoție și a ajuns să cumpere 4 apartamente în centrul Belgradului
5 Știri by Libertatea - Monden: Scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf pare că nu se mai termină/ Loredana a îngenuncheat în fața Nadiei Comăneci
Exclusiv
Stiri Mondene 19:00
5 Știri by Libertatea – Monden: Scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf pare că nu se mai termină/ Loredana a îngenuncheat în fața Nadiei Comăneci
Parteneri
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
TVMania.ro
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
Ţara europeană în care oamenii mor din cauza caniculei. 101 de decese înregistrate într-o singură lună
ObservatorNews.ro
Ţara europeană în care oamenii mor din cauza caniculei. 101 de decese înregistrate într-o singură lună
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Parteneri
Editorial Ovidiu Ioanițoaia: Pariază Hagi pe o mână moartă?!
GSP.ro
Editorial Ovidiu Ioanițoaia: Pariază Hagi pe o mână moartă?!
UEFA ne-a închis stadionul, iar Hagi a aflat abia acum! Motivul deciziei de acum doi ani
GSP.ro
UEFA ne-a închis stadionul, iar Hagi a aflat abia acum! Motivul deciziei de acum doi ani
Parteneri
Declarație-surpriză a premierului Ungariei: „Statele greșesc”
Mediafax.ro
Declarație-surpriză a premierului Ungariei: „Statele greșesc”
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Wowbiz.ro
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Parteneri
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
De ce i-ar fi luat, de fapt, tânărul din Piatra Neamț viața tatălui polițist. Motivul șocant care a dus la tragedia din Moldova
Redactia.ro
De ce i-ar fi luat, de fapt, tânărul din Piatra Neamț viața tatălui polițist. Motivul șocant care a dus la tragedia din Moldova
Cel puțin 21 de persoane și-au pierdut viața în urma unui foc puternic la un hotel din New Delhi
KanalD.ro
Cel puțin 21 de persoane și-au pierdut viața în urma unui foc puternic la un hotel din New Delhi

Politic

Nicușor Dan, consultări informale cu liderii fostei coaliții, înainte să nominalizeze noul premier care îi va lua locul lui Ilie Bolojan
Politică 13:27
Nicușor Dan, consultări informale cu liderii fostei coaliții, înainte să nominalizeze noul premier care îi va lua locul lui Ilie Bolojan
Sorin Grindeanu a cerut demisia generalului Vlad Gheorghiță, după ancheta DNA în care este implicat șeful Statului Major al Apărării
Politică 12:44
Sorin Grindeanu a cerut demisia generalului Vlad Gheorghiță, după ancheta DNA în care este implicat șeful Statului Major al Apărării
Parteneri
Nepăsare. Fostă școală în curs de demolare în Copou. „Ei doresc în continuare acest lucru”
ZiaruldeIasi.ro
Nepăsare. Fostă școală în curs de demolare în Copou. „Ei doresc în continuare acest lucru”
Marius Șumudică, discurs virulent după debutul lui Gică Hagi la națională: “Revoluționăm fotbalul? Dobre a jucat fundaș dreapta!”
Fanatik.ro
Marius Șumudică, discurs virulent după debutul lui Gică Hagi la națională: “Revoluționăm fotbalul? Dobre a jucat fundaș dreapta!”
Cum au fost întâmpinați frații Tate în Rusia (Video)
Spotmedia.ro
Cum au fost întâmpinați frații Tate în Rusia (Video)