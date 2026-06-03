Vâlcov a părăsit penitenciarul zâmbind, cu o șapcă pe cap. „Este foarte bine. Sănătate și fericire vă doresc”, a spus el sec. Întrebat unde a mai ascuns alți bani, Vâlcov a răspuns: „Întreabă ANAF-ul. Totul a fost recuperat”.

Cu referire la perioada petrecută în închisoare, el a afirmat scurt: „Nu doresc nimănui”. Iar despre locul unde va merge, Vâlcov a replicat: „Din momentul ăsta, este doar decizia mea și Dumnezeu va decide”

Apoi, Vâlcov s-a urcat într-un Mercedes și a plecat.

Fostul ministru PSD de Finanțe, Darius Vâlcov, a fost condamnat definitiv în mai 2023 la 6 ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani. Este vorba despre „Dosarul Tablourilor”, în care procurorii au găsit peste 100 de opere de artă achiziţionate prin interpuşi, unele fiind ascunse în pereţii falşi ai unor imobile. Înainte ca Instanța Supremă să decidă condamnarea, Vâlcov a fugit în Italia, dar a fost dat în urmărire internațională și a fost adus în țară după 3 luni, adică în august 2023, după care a fost băgat la închisoare.

În noiembrie 2025, Înalta Curte i-a redus pedeapsa la 5 ani. Prin urmare, Vâlcov, care atunci era închis la Rahova, mai avea de executat încă 3 ani de închisoare și urma să fie eliberat în 2028, dar Tribunalul Vrancea a decis miercuri, 3 iunie 2026, să îl elibereze condiționat după trei ani petrecuți în spatele gratiilor, ultimele luni fiind închis la Focșani.

Darius Vâlcov a mai avut două dosare de corupție, dar a scăpat de ambele. În noiembrie 2021, Curtea de Apel Craiova l-a achitat pentru acuzațiile de instigare la dare și luare de mită, iar în martie 2023, aceeași instanță i-a anulat o condamnare de 6 ani și 6 luni închisoare pentru luare de mită, pe motiv că faptele s-au prescris.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE