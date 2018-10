România – Țara Galilor, în preliminariile CE 2019 la Under 21 (vineri, ora 19.00). Echipa lui Rădoi pleacă azi la Cluj-Napoca

ACTUALIZARE 9 octombrie. Selecționerul Mirel Rădoi le-a oferit jucătorilor săi un antrenament special înainte de meciurile cu Țara Galilor și Liechtenstein.

Marți dimineață, la Centrul Național de Fotbal Buftea, reprezentativa Under 21 a României a efectuat o ședință de pregătire inedită. Fotbaliștii au fost împărțiți în 5 grupe și fiecare grupă a efectuat un exercițiu de tehnică. Prin rotație, toți jucătorii le-au bifat pe toate.

Echipa va pleca miercuri la Cluj-Napoca, unde va fi cazată la hotelul Grand Hotel Italia. Tinerii tricolori întâlnesc Țara Galilor (12 octombrie, ora 19:00, stadion „Dr. Constantin Rădulescu' – Cluj-Napoca) și Liechtenstein (16 octombrie, ora 21:00, stadion „Ilie Oană' – Ploiești) în două meciuri din care mai au nevoie de patru puncte pentru calificarea directă la Campionatul European ce va fă găzduit anul viitor de Italia și San Marino. Bilete pentru cele două jocuri decisive pot fi achiziționate de pe site-ul bilete.frf.ro (10 RON, intrare generală).

ACTUALIZARE 9 octombrie. Selecționata Under 21 a României a avut azi programate două antrenamente. Dimineață s-au pregătit la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, iar după-amiază au mers la Mogoșoaia.

Pentru prima oară de la reunire, selecționerul Mirel Rădoi a avut la dispoziție toți jucătorii, după ce marți dimineață s-au prezentat în cantonament Ricardo Grigore și Răzvan Oaidă.

ACTUALIZARE 9 octombrie. Atacantul Adrian Petre, component al echipei naţionale Under-21, a declarat pentru AGERPRES că ar fi o onoare să obţină calificarea la Campionatul European de tineret din 2019 şi să facă parte din generaţia care readuce speranţa în fotbalul românesc.

„Cu Ţara Galilor şi Liechtenstein sunt meciuri grele, meciuri decisive şi trebuie să fim la fel de motivaţi ca în partidele cu Bosnia şi Portugalia. Nu trebuie să subestimăm nicio echipă. Trebuie să fim conştienţi că e o şansă foarte mare pentru noi. Dar suntem optimişti, ne cunoaştem valoarea şi cred că o să facem o figură frumoasă în aceste ultime meciuri. Pentru noi, ca şi pentru întreaga ţară, ar fi o onoare să jucăm la Campionatul European. Ar fi extraordinar ca aceasta să fie generaţia care să readucă speranţa în fotbalul românesc. Eu nu pot decât să mă bucur de fiecare moment pe care îl petrec aici, la lotul de tineret, alături de staff şi colegi. Abia aştept să se termine aceste meciuri şi să ne bucurăm împreună de calificare”, a spus atacantul.

„Acum depinde doar de noi. Noi suntem cel mai mare inamic al nostru. Dacă facem ce trebuie să facem, atunci nu va fi niciun fel de problemă. Ţara Galilor are o echipă solidă. Britanicii în general sunt foarte bine clădiţi fizic, dar şi noi avem jucători puternici, atât fizic, cât şi psihic. În plus, eu cred că suntem o echipă mult mai închegată şi mai compactă decât ei. Grupul unit este punctul nostru forte. În tur a fost un teren foarte greu, cu care ei erau obişnuiţi. A trecut însă un an de atunci şi jucătorii de la noi au progresat mult. Eu cred că România este o echipă mult mai bună decât acum un an, când am făcut egal în Ţara Galilor”, a adăugat Adrian Petre.

Jucător în campionatul Danemarcei la Esjberg, Adrian Petre speră să joace cât mai mult în aceste ultime meciuri din cadrul preliminariilor CE 2019. „Am debutat la naţionala de tineret la meciul de acasă cu Portugalia, când am jucat 20-30 de minute. A fost greu să intru mai mult pentru că George (n.r. – George Puşcaş) a jucat bine, a marcat. Dar eu mi-am aşteptat şansa, am profitat de ea, iar când am intrat cred că mi-am făcut treaba cât de bine am putut. Aştept cu nerăbdare fiecare minut pe care îl voi primi în aceste meciuri şi voi da totul indiferent de cât voi juca. E normal să îmi doresc să joc cât mai mult, eu nu mă mulţumesc niciodată cu puţin, nu mă mulţumesc cu banca de rezerve. Dacă sunt aici vreau să şi joc, nu să fiu doar de complezenţă şi să mă uit la alţii cu joacă”, a menţionat el.

Născut în 11 februarie 1998, atacantul nu are amintiri de la ultima participare a echipei naţionale de tineret la un turneu final, dar ştie că tatăl său a fost la Bucureşti şi a urmărit câteva partide din cadrul CE 1998 găzduit de România. „În ’98 tatăl meu a fost la câteva meciuri de la Campionatul European de la Bucureşti, eu aveam atunci câteva luni. Jucătorii de atunci au confirmat ulterior şi în naţionala mare şi în campionatele unde au jucat. Aşa că şi noi vom avea această posibilitate. Dacă ne vom califica altfel vom fi văzuţi, alt respect vom impune. E normal, te simţi mai încrezător când ştii că ai realizat această performanţă. O participare la Campionatul European mi-ar aduce cu siguranţă alt nume în fotbal. Ar însemna foarte mult pentru cariera mea de acum încolo. De aici voi începe să îmi clădesc cariera. Campionatul European ar fi un punct de pornire”, a mai afirmat Adrian Petre.

Luni după amiază, la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, acolo unde se află în cantonament, selecționata pregătită de Mirel Rădoi a efectuat o ședință de pregătire de la care au absentat trei jucători: George Pușcaș, Răzvan Oaidă și Ricardo Grigore.

Atacantul de la Palermo a ajuns la Buftea înainte de cină, iar ceilalți doi urmează să se prezinte în cantonament marți dimineață. Dennis Man, Dragoș Nedelcu, Olimpiu Moruțan și Adrian Petre s-au pregătit separat deoarece au fost titulari duminică la echipele de club.

Înainte de antrenament, selecționerul Mirel Rădoi a susținut o conferință de presă: Băieții sunt foarte concentrați și am încredere că ne vom atinge obiectivul. De data asta nu ne vom încurca la final. Această generație va fi un model pentru cele viitoare. Mă gândesc acum în primul rând la partida cu Țara Galilor. Jucăm acasă și ne dorim să câștigăm. Apoi, în ultimul meci, dacă nu scoatem un rezultat de egalitate cu Liechtenstein nu merităm să mergem la EURO'.

ACTUALIZARE 8 octombrie. Fundașul central Alexandru Pașcanu joacă la Leicester și e prezență constantă în naționala U21. Fundașul e stelist de mic și are un vis pe care ține să îl îndeplinească. Acela ca părinții săi să ducă o viață mai liniștită, să nu mai lucreze la căpșuni.

„Ieșeam la joacă și ne alegeam toți câte un jucător care voiam să fiu, unul din generația aia cu Rădoi, Iacob și Dică. Acea generație bună a Stelei. Îmi aduc aminte meciul cu Napoli, când Steaua a avut 3-0. Mi-am zis în seara aia că trebuie să mă fac fotbalist, să mă răzbun pe arbitrul ăla care a prelungit atât de mult meciul. Eu aveam atunci vreo 10-11 ani”, a zis Alex Pașcanu, pentru ProX.

„Sunt foarte mândru de părinții mei, nu are de ce să îmi fie rușine. Știu câte sacrificii au făcut pentru mine, iar asta mă motivează în plus să am de ce să trag, să îi ajut și eu. Ei lucrează la ferma de căpșuni de aproape 20 de ani. Sper ca într-o zi să îi scot de acolo. E o viață grea, au făcut multe sacrificii și aș vrea să îi răsplătesc”.

Ianis Hagi a declarat, luni, că partidele cu Ţara Galilor şi Liechtenstein, ultimele din cadrul preliminariilor Campionatului European de tineret din 2019, sunt decisive pentru calificarea naţionalei Under 21 a României, dar şi pentru viitorul jucătorilor din lotul condus de Mirel Rădoi.

„Avem în faţă două meciuri decisive şi e normal să vorbim despre calificare. Suntem conştienţi că va fi greu, dar sperăm să câştigăm primul meci, cel cu Ţara Galilor, şi să ne facem viaţa mai uşoară în cel de-al doilea. Fiecare dintre jucătorii de aici este conştient că aceste ultime meciuri sunt decisive şi pentru viitorul nostru. Altfel îţi începi cariera cu o calificare la un Campionat European de tineret acolo unde te baţi cu cele mai bune echipe din Europa. Această calificare e foarte importantă pentru un jucător. Îţi începi cariera cu dreptul, jucând la cel mai înalt nivel. Ai apoi o altă motivaţie când faci pasul la naţionala mare”, a spus Hagi.

„Până acum am jucat bine, am obţinut rezultate neaşteptate poate pentru unii, dar noi am simţit de la început că formăm un grup puternic, un grup unit care poate face performanţă. Mai avem un singur pas până la a obţine această calificare. Toţi suntem concentraţi 100% pentru aceste două meciuri. Nu contează cum se marchează, cine marchează sau de câte ori, important e ca la finalul meciului noi să fim victorioşi”, a adăugat fiul lui Gheorghe Hagi.

Echipa naţională de tineret a României se pregăteşte începând de duminică la Centrul Naţional de Fotbal de la Buftea pentru ultimele două partide din cadrul preliminariilor CE 2019. La 12 octombrie, de la ora 19,00, România U21 întâlneşte Ţara Galilor pe Stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, iar la 16 octombrie, ora 21,00, selecţionata Liechtensteinului pe Stadionul ”Ilie Oană” din Ploieşti.

„Tricolorii” mai au nevoie de patru puncte pentru calificarea directă la Campionatul European ce va fi găzduit anul viitor de Italia şi San Marino. România ocupă în prezent primul loc în grupă, cu 18 puncte (8 jocuri), urmată de Bosnia, 18 puncte (9 j), Portugalia, 16 p (8 j), Elveţia, 10 p (9 j), Ţara Galilor, 10 p (8 j), Liechtenstein, 0 p (8 j). Cele 9 câştigătoare de grupe merg direct la turneul final, în timp ce 4 dintre cele 9 ocupante ale locurilor secunde, cele mai bune, vor disputa un play-off pentru alte două locuri.

ACTUALIZARE 8 octombrie. Selecționerul U21 Mirel Rădoi a răspuns invitației lui Gabi Tamaș, care-l chemase la o bere deși ex-stelistul l-a dat afară de la Steaua, însă doar după ce va califica naționala U21 la CE din 2019. „Eu am spus de foarte multe ori că Gabi că este un fotbalist foarte bun. Pentru mine contează foarte puţin vârsta şi, probabil, dacă ar fi avut sub 21 de ani ar fi fost convocat la noi. După ce ne calificăm noi şi ei vor lua cele 6 puncte o voi plăti eu. Accept invitaţia şi o voi plăti eu”.

„Lui Mirel Rădoi nu i-am purtat pică, a fost o replică la replică. Beau o bere cu el dacă ne vedem. Sper să reușească la U21” – Gabi Tamaș

Duminică după-amiază, la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, a avut loc primul antrenament al tricolorilor Under 21 înainte de duelurile cu Țara Galilor și Liechtenstein.

La ședința de pregătire selecționerul Mirel Rădoi a avut la dispoziție 9 jucători: Cătălin Căbuz, Mihai Butean, Radu Boboc, Alex Pașcanu, Virgil Ghiță, Alexandru Cicâldău, Andrei Ciobanu, Alexandru Mățan și Ianis Hagi. Ceilalți tricolori vor ajunge luni, urmând ca seara lotul să fie complet.

Lotul convocat pentru cele două partide este următorul:

Portari: Ionuț Radu (Genoa), Cătălin Căbuz (Hermannstadt), Andrei Vlad (FCSB)

Fundași: Radu Boboc (FC Viitorul), Mihai Butean (AFC Astra), Ricardo Grigore (Dinamo), Adrian Rus (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Alex Pașcanu (Leicester City), Virgil Ghiță (FC Viitorul), Florin Ștefan (Sepsi OSK Sf. Gheorghe)

Mijlocași: Dragoș Nedelcu (FCSB), Răzvan Oaidă (FC Botoșani), Alexandru Cicâldău (U Craiova 1948 Club Sportiv), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Ianis Hagi (FC Viitorul), Olimpiu Moruțan (FCSB), Alexandru Mățan (FC Viitorul)

Atacanți: Florinel Coman (FCSB), Andrei Ivan (Rapid Viena), George Pușcaș (Palermo), Adrian Petre (Esjberg)

Clasamentul grupei:

ROMÂNIA 8 5 3 0 13-4 18

Bosnia-Herțegovina 9 6 0 3 22-7 18

Portugalia 8 5 1 2 20-9 16

Elveția 9 3 1 5 10-15 10

Țara Galilor 8 3 1 4 8-11 10

Liechtenstein 8 0 0 8 2-29 0

Cele 9 câștigătoare de grupe merg direct la EURO, în timp ce 4 din cele 9 ocupante ale locurilor secunde, cele mai bune, vor disputa un play-off.

S-au jucat:

Bosnia-Herțegovina – Liechtenstein 6-0 (28.03.2017); Liechtenstein – ROMÂNIA 0-2, Elveția – Bosnia-Herțegovina 1-0 (13.06.2017); Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA 1-3, Elveția – Țara Galilor 0-3 (01.09.2017); ROMÂNIA – Elveția 1-1, Portugalia – Țara Galilor 2-0 (05.09.2017), Elveția – ROMÂNIA 0-2 (06.10.2017), Bosnia-Herțegovina – Portugalia 3-1 (10.10.2017), Liechtenstein – Elveția 0-2 (10.11.2017), ROMÂNIA – Portugalia 1-1 (10.11.2017), Țara Galilor – Bosnia-Herțegovina 0-4 (10.11.2017), Portugalia – Elveția 2-1 (14.11.2017), Țara Galilor – ROMÂNIA 0-0 (14.11.2017), Bosnia-Herțegovina – Țara Galilor 1-0 (23.03.2018), Portugalia – Liechtenstein 7-0 (23.03.2018), Elveția – Portugalia 2-4 (27.03.2018), Liechtenstein – Bosnia-Herțegovina 0-4 (27.03.2018), Portugalia – ROMÂNIA 1-2, Țara Galilor – Liechtenstein 2-1, Bosnia-Herțegovina – Elveția 3-0 (07.09.2018); ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina 2-0, Elveția – Liechtenstein 3-0, Țara Galilor – Portugalia 0-2 (11.09.2018);

Meciuri rămase de disputat:

Liechtenstein – Portugalia (11.10.2018); ROMÂNIA – Țara Galilor (12.10.2018);

ROMÂNIA – Liechtenstein, Portugalia – Bosnia-Herțegovina, Țara Galilor – Elveția (16.10.2018).

