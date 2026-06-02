Unde a fost construit sediul ebm papst

Sediul ebm papst a fost construit în Parcul Industrial II din Oradea, în doar 10 luni, pe un teren cu o suprafaţă de 5,5 hectare. Investiția susține strategia companiei, „Local for Local”, care vizează apropierea de clienții și partenerii din estul Europei.

„Prin această abordare integrată ebm papst îşi consolidează poziţia de hub tehnologic şi industrial, oferind oportunităţi de dezvoltare profesională pentru specialiştii din regiune”, spune Frank Mayer, directorul de operaţiuni al grupului ebm-papst şi director executiv al diviziei Air Technology pe Europa.

Noua unitate include un Centru de Cercetare și Dezvoltare, unde vor fi proiectate și testate generații noi de ventilatoare din industria Air Technology. Tot aici va funcționa și un Centru de Servicii destinat operațiunilor internaționale ale grupului.

Noua clădire găzduiește 257 de încăperi

Noua clădire are o suprafaţă totală desfăşurată de 19.200 metri pătraţi, 257 de încăperi, un Centru de Cercetare şi Dezvoltare de 1200 metri pătraţi, un spaţiu de producţie de 4.100 metri pătraţi, precum şi depozit şi zona de livrare cu o suprafaţă de 5300 metri pătraţi şi Corpul administrativ cu zona de birouri-3.200 metri pătraţi.

„Prin această investiție în Oradea, ebm-papst și noi, în calitate de acționari, ne asumăm un angajament ferm pe termen lung față de Europa de Est. Această investiție marchează o nouă etapă în implementarea strategiei noastre Local for Local, prin care ne consolidăm prezența în regiunile cheie – Europa, America, Asia și Pacific”, a subliniat Jan Philippiak, reprezentantul familiilor de acționari ale ebm-papst.

Clădirea este proiectată să ofere un mediu de lucru sustenabil, incluzând tehnologii moderne precum un sistem de iluminat DALI, un sistem de management al clădirii (BMS) și 720 de panouri fotovoltaice. Spațiile exterioare includ 2.200 de metri pătrați de acoperiș verde și peste 2.000 de copaci și plante ornamentale, printre care un măslin vechi de 125 de ani.

Aceste soluții contribuie la reducerea amprentei de carbon, susținând angajamentul companiei față de eficiența energetică și protecția mediului, a relatat News.ro.

„Prin această investiţie ebm papst îşi propune să creeze 500 de noi locuri de muncă în următorii 5 ani, în domenii precum producţie, cercetare şi dezvoltare, inginerie, IT, achiziţii şi financiar. În prezent, compania are peste 200 de angajaţi în România”, explică Delia Ungur, director general ebm-papst România.

ebm-papst România şi-a început activitatea în 2017

ebm-papst România şi-a început activitatea în 2017, iar în prezent compania are peste 200 de angajaţi şi o cifră de afaceri de 35 de milioane de euro. Până în 2030 compania îşi propune să ajungă la aproximativ 700 de angajaţi, dintre care 200 în Centrul de Cercetare şi Dezvoltare şi Centrul de Servicii, şi 500 în producţie.

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