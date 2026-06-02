Papa Leon al XIV-lea continuă reformele începute de Papa Francisc

Conform unui comunicat al Sfântului Scaun, María Montserrat Alvarado (39 de ani) urmează să preia funcţia de „prefectă a Dicasterului Comunicaţiilor” începând de la 1 noiembrie 2026.

María Montserrat Alvarado „este prima femeie care nu face parte din cler numită prefectă a unui dicaster al Sfântului Scaun”, precizează Vaticanul.

Prin această numire, Papa Leon al XIV-lea „continuă procesul de reformă şi de reînnoire a Curiei romane (Guvernul Vaticanului – n.r.) iniţiat de către Papa Francisc I”, predecesorul său.

Dicasterul Ciomunicaţiilor supervizează vastele servicii de presă scrisă, radio şi televiziune ale Vaticanului, care difuzează pe plan global.

Două călugărițe dețin deja funcții de rang înalt la Vatican

La începutul anului 2025, Papa Francisc a numit pentru prima oară o femeie – pe călugăriţa Simona Brambilla -, la conducerea unui „minister” al Vaticanului – o premieră în istoria de două milenii a Bisericii Catolice.

Simona Brambilla a preluat conducerea Dicasterului Institutelor Vieţii Consacrate şi Societăţilor Vieţii Apostolice, „ministerul” Curiei însărcinat cu Ordinele şi Congregaţiile religioase.

Sora Raffaella Petrini a preluat, apoi, în martie 2025, conducerea Guvernoratului Cetăţii Vaticanului, care exercită puterea executivă la Sfântul Scaun.

Papa Francisc, care murit în aprilie 2025, a îndemnat la „depăşirea mentalităţii machiste” în Biserica Catolică, care nu încredinţează „suficiente posturi de responsabilitate” călugăriţelor. Fostul Suveran Pontif a insistat ca femeile să nu fie tratate ca nişte „slugi”.

María Montserrat Alvarado, o apărătoare a libertății religioase

María Montserrat Alvarado s-a născut pe 3 noiembrie 1986, la Ciudad de Mexico, și și-a făcut studiile în Statele Unite, la Universitatea Internațională din Florida și la Universitatea George Washington.

Timp de 14 ani, între 2009 și 2023, ea a îndeplinit funcții de conducere la Becket Fund for Religious Liberty, fiind angajată în inițiative dedicate apărării libertății religioase și promovării demnității umane.

Din 2023, ea deține funcția de președintă și directoare operativă a platformei multimedia catolice EWTN News, notează Vatican News.

María Montserrat Alvarado îi va succeda în funcție italianului Paolo Ruffini, care a condus Dicasterul Comunicațiilor în ultimii opt ani.

Dicasterul Comunicațiilor, înființat ca parte a reformei Curiei Romane

Într-o declarație emisă după anunț, Alvarado s-a declarat surprinsă de numirea ei în noua funcție. „Deși această numire a fost neașteptată, o primesc cu o dorință sinceră de a-l sluji pe Sfântul Părinte (…). Îi sunt recunoscătoare lui Paolo Ruffini pentru conducerea sa din ultimii ani și aștept cu nerăbdare să continui, cu prietenie și speranță, importanta muncă de consolidare a dicasterului, astfel încât acesta să poată continua să slujească Biserica de la Roma și de pretutindeni pentru a vorbi lumii despre Hristos”.

Dicasterul Comunicațiilor a fost înființat de Papa Francisc în 2015, ca parte a reformei Curiei Romane, reunind entitățile media ale Sfântului Scaun, inclusiv Vatican News, Radio Vatican, LOsservatore Romano, Vatican Media, Editura și Tipografia Vaticanului, Filmoteca Vaticana și Biroul de Presă al Sfântului Scaun.

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