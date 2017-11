Romeo Ștefan și Bogdan Stark arbitrează derby-ul Steaua – Dinamo, de la handbal. Mesaj pentru brigada Din-Dinu, aflată la ultimul sezon internațional | VIDEO

Romeo Ștefan și Bogdan Stark arbitrează derby-ul Steaua – Dinamo, de la handbal. Mesaj pentru brigada Din-Dinu, aflată la ultimul sezon internațional.

Libertatea: Romeo Ștefan, ce urmează pentru brigada voastră?

Romeo Ștefan: Avem un meci important de condus, duminică. E derby-ul Steaua – Dinamo, echipele de pe primele locuri. O să fie un meci frumos, va fi o bună propagandă făcută handbalului românesc.

Stark-Ștefan e o brigadă cu meciuri oficiate la Mondiale, la Europene, aveți o finală de Cupa EHF în palmares, ați fost la ultima Olimpiadă. Care este Everestul în arbitraj?

Jocurile Olimpice! Dar meciurile mari sunt în Liga Campionilor, acolo sunt partidele cele mai importante.

Constantin Din și Sorin Dinu, altă brigadă cunoscută din arbitrajul românesc, sunt în ultimul an pe plan internațional. La finele lunii e și ziua lui Costel. Ai vreun mesaj pentru el?

Am un mesaj pentru amândoi. Cu mâna pe suflet, vă spun că sunt doi colegi extraordinari, avem o relație desebită. Dragii mei, vă felicit pentru întreaga carieră, orice tânăr arbitru și-ar dori să aibă palmaresul vostru și vă pot avea ca modele. Vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut pentru arbitrajul românesc. Îi mulțumesc lui Dumnezem că am putu să fiu contemporan cu voi. Am avut ce să învăț, atât în arbitraj, cât și în viață. Vă doresc sănătate și succes, vă pup și vă îmbrățișez cu drag.

Ai vreo amintire legată de Costel și de Sorin?

Sunt amintiri multe, avem turnee finale, Trofee Carpați… După fiecare joc, avem o comunicare extraordinară, ne ajutam în tot ce înseamnă arbitraj.

Cum ai caracteriza brigada Din-Dinu într-un singur cuvânt?

Profesioniști!

Dăncescu-Mateescu, Stark-Ștefan, Din – Dinu. Mai vine ceva în urmă în arbitrajul masculin românesc?

Avem multe cupluri bune și e cert că arbitrajul românesc e foarte apreciat la nivel internațional.. În acest moment, da, arbitrajul e mai sus decât handbalul nostru masculin, dar eu sper ca în foarte scurt timp să fie pe același plan.