În play-out-ul Ligii 1 mai sunt trei etape, iar blaturile s-au înmulțit. Insipida Concordia Chiajna s-a trezit dintr-o dată și ieri a obținut o nouă victorie facilă în deplasare, scor 3-1, cu deja retrogradata Juventus București.

ACTUALIZARE. Dan Bucșă a reacționat printr-un mesaj postat pe un site de socializare.

”Referitor la aceste absurditati aparute prin presa : Fiindcă nu am fost sunat de nici un reporter pentru un punct de vedere, mă văd nevoit să fac următoarele precizări vis-a-vis de textul de mai jos: Într-adevăr, am înjurat la golul al treilea, dar a fost o descătușare, o simplă răbufnire după un sezon în care mulți nu ne dădeau șanse de salvare, după un play-out dificil, cu o mare încărcătură emoțională pentru fiecare. Am înjurat pentru că mă lupt meci de meci pentru echipa pe care o reprezint, îmi las toată energia pe teren, iar uneori e firesc să mai ai ieșiri de acest gen. Dar în textul amintit se insinuează cu totul altceva, subversiv, iar cititorii-unii dintre ei- se grăbesc să judece. Cine mă cunoaște, și puteți lua la rând orice antrenor sau coleg pe care l-am avut, știe exact că sunt un o persoana dedicata si un fotbalist profesionist N-am fost cel mai talentat, nu sunt, dar mereu m-am luptat până la ultima fărâmă de energie pentru echipele pe care le-am reprezentat. Iar cei care arunca cu cuvinte prin emisiuni gen blatist sau ca joc la pariuri mai bine s-ar gandi de doua ori ce aberatii scot pe gură!”.

A fost al doilea succes consecutiv în deplasare al celor de la Chiajna după meciul cu „cântec” de la Botoșani.

După golul al treilea izbutit de echipa sa, mijlocașul Dan Bucșă, de la Concordia, și-a pus mâinile în cap și a început să înjure, fiind evident supărat că echipa sa a punctat.

