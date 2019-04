Miza este ridicată la marile competiții din vară, întrucât scrimerii primesc de trei ori mai multe puncte pentru clasările la Mondiale decât la Grand Prix-uri și Cupe Mondiale, putând obține astfel mai repede biletele pentru Japonia.

La Tokyo, România trage nădejde să fie reprezentată și în concursul pe echipe, nu doar la individual. După doi ani mai puțini reușiți, 2016 și 2017, a urmat un sezon 2018 mai bun, iar 2019-2020 ar trebuie să vină cu certitudinea: calificarea echipei de sabie la JO.

”Începe anul de calificare, aprilie 2019-aprilie 2020. Doar 8 echipe din lume vor participa la Jocurile Olimpice. E puțină tensiune, una pozitivă însă, cred eu. Pentru ca începutul lui 2020 să fie mai relaxat, e nevoie de un rezultat de prestigiu la Mondiale. Personal nu cred în miracole, ci doar într-un progres permanent și continuu”, precizează antrenorul lotului Ioan Pop.

Dolniceanu se axează pe individual

După retragerea din activitate a unor sportivi ca Florin Zalomir sau Rareș Dumitrescu, Tiberiu Dolniceanu, 31 de ani, a rămas veteran în echipa României.

Ieșeanul este campion mondial în 2009 și medaliat cu argint la Olimpiada de la Londra 2020. Ambele performanțe au fost obținute cu echipa. Campion european în 2013, Tibi vizează o medalie olimpică și la individual.

”Venim după un cantonament la mare, unde am încărcat fizic, aici, în Poiana Brașpv, am făcut mai mult antrenament specific. Sperăm să dăm lovitura la Europene, la Mondiale sau la amândouă. Scopul meu este să iau o medalie la individual, că la echipe am deja. De asta am decis să rămân și să mă pregătesc în continuare”, este sincer Tibi.

Vicecampionul mondial de juniori, pariul antrenorului

Antrenorii și sportivii vor să-l integreze cât mai repede în lot pe sabrerul George Dragomir (20 de ani): vicecampion mondial de juniori la Torun în 2019 (prima medalie după 19 ani pentru România la sabie la un Mondial de juniori – Florin Zalomir (South Bend 2000)

”Încerc să mă acomodez, pentru că am schimbat categoria. Trebuie să-mi câștig locul în echipă, iar pentru asta tebuie să lucrez fizic și psihic. Te demoralizează, când vezi că ceilalți te bat, căci sunt mai mari. Visul meu este să prind echipa pentru Tokyo, dar pentru asta trebuie întâi să prind locul în echipă prin rezultate la Cupele Mondiale de seniori și apoi să îmi fac treaba când va fi cazul”, spune puștiul de 20 de ani, ale cărui pasiuni sunt cititul și jocurile video.

Ioan Pop, antrenorul lotului olimpic, îl laudă deja pe Dragomir: ”Este o persoană ieșită din comun, muncitor, ascultător. Pentru 2024, va fi un membru de bază al echipei olimpice. Lupta pentru un loc în echipă este deschisă și pentru Tokyo. Se distanțează trei sportivi, dar abia acum încep ostilitățile”.

Visul Biancăi: medalie la Mondiale

Bianca Pascu, medaliată cu bronz la Campionatele Europene de scrimă 2017, în proba individuală feminină de sabie, s-a antrenament în cantonamentul montan cot la cot cu băieții, la fel ca în ultimii 7 ani. După bronzul obținut în martie la Cupa Mondială din Belgia, brașoveanca speră să la un rezultat istoric în vară la competițiile majore: o medalie la Europene și Mondiale.

”Suntem mulțumiți că avem sprijinul total al federației, al MTS și COSR și am avut parte de o pregătire adecvată. Nu suntem panicați, drumul e lung până la Tokyo. O medalie la Europene sau la Mondiale ne-ar da însă direct biletele spre Tokyo. Eu sunt în Top 10 mondial și automat trebuie să-mi păstrez poziția. După un început mai slab de sezon, am confirmat la ultima competiție și sper să fie un început de vârf de formă, iar maximum să fie în vară. Vreau medalie la Campionatul Mondial”, afirmă Bianca Pascu.