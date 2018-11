Samuraiul Djokovici! Liderul din tenis se relaxează după un sezon greu / FOTO

Din noiembrie, Djokovici este lider mondial pentru a patra oară, la aproape doi ani de când a ocupat ultima oară primul loc ATP.

Novak se mândrește pe rețelele sociale că a devenit samurai!

'Uneori, îmi iau foarte în serios rolul de samurai. Aici, după o relaxantă terapie Watsu', a scris Nole pe un site de socializare.

Sârbul va începe noul sezon cu turneul de la Doha, al cărui start e pe 31 decembrie.

Sometimes, Im a Samurai and I take this role very seriously ? Especially after a relaxing Watsu water therapy ? pic.twitter.com/rHPsOKg7oz

— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 24, 2018