În fotbalul din Ungaria s-a format o colonie de români. Alungați peste granițe de instabilitatea financiară de la noi, cinci jucători din Liga 1 și-au găsit un loc călduț în OTP BANK Liga.

În prima divizie a campionatului maghiar evoluează, în acest moment, stoperul Răzvan Horj (Újpest Budapesta, locul 6), poreclit „noul Prodan” de Gică Hagi, mijlocașul Lorant Kovacs (Szombathelyi Haladás, locul 12, ultimul), portarul Mihai Mincă, stoperul Cornel Ene și atacantul Sergiu Negruț (Kisvárda Futball Club, locul 11, penultimul).

Stoperul Cornel Ene, 25 de ani, a sosit în Ungaria abia în etapa a patra. De atunci, n-a putut fi scos din echipă. În cele 12 apariii, fundașul lansat de Olimpia Satu Mare a impresionat, prinzând de trei ori echipa rundei, chiar dacă formația lui este penultima în clasament (retrogradează ultimele două formații, dar criteriul este unul relativ într-un fotbal în care politicul are ultimul cuvânt).

De Ziua Națională a României, tripleta tricoloră s-a dezbrăcat în vestiarul plin cu unguri. „De 1 Decembrie, am avut meci, am bătut pe teren propriu, cu 1-0, Academia Puskás (n.r. – echipă pe care premierul maghiar Viktor Orban n-o lasă în ruptul capului să retrogradeze). Aici nu prea s-a simțit că este sărbătoare. Maghiarii nu ne-au zis nici «Dă-te mai încolo»! Fiecare și-a văzut de treaba lui. Dar, este însă evident că suferă după Ardealul nostru”, spune sătmăreanul.