Scandal după Real Madrid – Bayern Munchen 2-2. Reacții dure, după ce Cadîr a fost ceacâr! Cuneyt Cakir le-a refuzat oaspeților două penalty-uri.

Neamțul Jupp Heynckes, fost antrenor Real Madrid, acum la Bayern Munchen, a spus după meci. ”Am avut cel puțin un penalty, dar nu pot vorbi despre arbitru într-o seară în care am greșit mult. Erori precum cea comisă în startul reprizei a doua nu sunt compatibile cu acest nivel. Păcat, pentru că în două partide am fost mai buni decât Real Madrid, dar am dat peste un mare portar, Keylor Navas. Nu am mai văzut-o pe Bayern jucând așa de bine. Meritam să fim în finală”.

Apoi, mijlocașul chilian Arturo Vidal (Bayern Munchen), accidentat, a postat pe rețelele sociale mesajul ”încă o dată”, referindu-se la ajutorul primit de Real Madrid.

Și Jerome Boateng, tot de la Bayern, a postat ceva identic:

Eduardo Iturralde Gonzalez, fost arbitru FIFA, a dat verdictul: ”Bayern Munchen a avut două penalty-uri în returul cu Real Madrid. Primul, la hențul lui Marcelo, al doilea, în repriza secundă, la căderea lui Ramos”.

”Real Madrid merită să fie la Kiev, în finala Ligii Campionilor. Avem victoriile în ADN! Istoria ne împinge să luptăm până la capăt. Suntem nerăbdători să ne aflăm adversara. Sunt foarte mândru de colegii mei. Este răsplata unei munci titanice. Suntem foarte mândri de ceea ce am obținut.

Oamenii continuă să vorbească despre arbitraj. Noi preferăm să dăm replica doar pe teren”, a declarat Sergio Ramos la final. ”Este în ADN-ul realului să fie în finală”, a zis și antrenorul Realului, francezul Zinedine Zidane.