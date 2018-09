Scandal imens la Viitorul – Astra. Hagi, eliminat: ”Mi-a strigat hîrsîz!”. Ce înseamnă asta în limba turcă

Managerul tehnic al Viitorului, Gică Hagi, a fost eliminat de Marcel Bîrsan, după ce a fost la un pas să se ia la bătaie cu turcul Yuksel Yesilova, secundul lui Gigi Mulţescu.

Viitorul a marcat golul victoriei cu Astra în minutul 90+2, dar 'Regele' a fost mai preocupat să se certe cu Yesilova decât să se bucure pentru echipa sa.

Atât Hagi cât şi secundul Astrei au fost eliminaţi. Mai mult, Yesilova a fost scos de pe teren cu ajutorul forţelor de ordine.

'Din cauza acelui incident, din cauza unei persoane… am vrut să mă duc la nea Gigi ca să îmi cer scuze, i-am zis lui Vlad (n.r. – Vlad Achim), a fost decizia lui, nu a mea, am vrut să îi cer scuze, nu cu alt gând și băiatul acela (n.r. – Yuksel Yesilova, antrenorul secund al lui Gheorghe Mulțescu) a început să mă facă în turcă hoț. A venit în România să muncească și să mă facă pe mine hoț! OK, hai să toleram aceste lucruri! Să se ducă înapoi în Turcia. Să dați cine e acel domn. Sunt foarte liniștit. A fost doar acel gest care a provocat pe toți. El, antrenorul secund, a incitat, a provocat. Eu m-am dus la arbitru să-i cer scuze și a venit el la mine și m-a eliminat. A venit Achim și a luat el decizia. I-am dat dreptate lui nea Gigi, dar a venit acel domn în spate… un episod urât, din păcate. Să nu uite că muncește în România și să nu uite cuvântul pe care l-a folosit de nivel foarte jos', a spus Hagi, la flash-interviul acordat după meci în cadrul emisiunii 'Digi Sport Special'.

