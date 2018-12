Gafa de la meciul cu Spania, când oficialii români au folosit un tricolor care nu avea drept de joc, n-a fost decontată de nimeni din federație. Ba chiar Petrache, șeful COSR la Rio de Janeiro 2106, a avut o atitudine sfidătoare.

Pe puncte, iată care sunt reproșurile Opoziției, trecute într-un 'Manifest pentru rugby', exprimate pe pagina de Facebook 'Manifest pentru RUGBY. Ne vrem RUGBY-UL înapoi':

'‼️ Stimata conducere FRR, Domnule Petrache Alin, va cerem sa DEMISIONATI!

Motivele sunt multe, dar le prezentam pe cele mai importante:

? ati reusit performanta' istorica de a rata calificarea la CM cu echipa nationala.

? ati dat dovada de neglijenta/incompetenta in ceea ce priveste istoricul sportivilor naturalizati la lotul national (Fakaosilea era mentionat de ani buni pe site-ul echipei din Baia Mare ca fiind international la echipa nationala a Tongai. Trebuia doar sa il intrebati pe C Matei).

? tolerati dualitatea in ceea ce priveste angajamentele de munca ale unor angajati FRR/CSM Bucuresti (in prezent sunt persoane angajate concomitent atat la FRR, cat si la CSM Bucuresti). Fapt care contravine regulamentului si intereselor acestui sport. Aviz Direcția Națională Anticorupție – România! Aviz Curtea de Conturi!

? ati tolerat/incurajat comisii de arbitraj partinitoare in nenumarate randuri/meciuri in Super Liga CEC Bank. Arbitrul Vlad Iordachescu este fratele lui Razvan Iordachescu (angajat la CSM Bucuresti la Organizare Competitii'). Sunteti toti 3 colegi de stat de plata'.

? nu ati dovedit transparenta in comunicarea cu suporterii/iubitorii acestiu sport/oamenii fara de care nu existati. Dupa ratarea calificarii la mondial, v-au trebuit zile bune sa redactati un text fara mesaj, fara consistenta, fara solutii si fara scuze!!

? nu aveti solutii pentru viitor.

? nu ati intreprins nimic pentru promovarea acestui sport in randul populatiei tarii, pentru a castiga in popularitate/sustinere.

? si, cel mai important, ati acordat 0'(zero) atentie/implicare in dezvoltarea acestui sport la nivel de minirugby (rugby juvenil) si rugby juniori. Domnule Petrache Alin, in acest moment, in tara sunt o multime de cluburi de minirugby despre care probabil nici nu ati auzit si nici nu va intereseaza, si, care se descurca cum pot, cu fonduri locale ca sa supravietuiasca. Aceasta este baza piramidei, baza de selectie pentru viitorul unei echipe de seniori, pentru viitorul acestui sport. De aici trebuia sa construiti strategia de dezvoltare a acestui sport pe termen mediu si lung!

Tragand linie sub toate acestea, este lesne de tras concluzia ca nu sunteti potrivit postului de conducator al Federatiei Romane de Rugby, ca nu aveti abilitatile necesare pentru a conduce/dezvolta acest sport, ca ati facut nenumarate erori in managementul FRR, motiv pentru care va cerem sa va acordati un strop de onoare si SA DEMISIONATI!'.