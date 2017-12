Selecționerul Cosmin Contra împlinește azi 42 de ani. Cadou-surpriză de la AC Milan | VIDEO

Selecționerul Cosmin Contra împlinește azi 42 de ani, iar AC Milan nu l-a uitat pe fostul ”diavol”. ”Rossonerii” i-au făcut actualului selecţioner al României o surpriză pe pagina de Twitter a clubului

Contra a semnat cu Milan în vara lui 2001, după o evoluţie fantastică în tricoul lui Alaves, şi a jucat pe San Siro un singur sezon. Fundaşul a marcat trei goluri în cele 29 de meciuri pe care le-a jucat pentru formaţia italiană. La finalul sezonului s-a transferat la Atletico Madrid.

⚽ Goal of the Day ?

Our present for the birthday boy Cosmin Contra! HBD! ?

Il nostro regalo per il festeggiato, Cosmin Contra! ?#MilanVerona #HBD pic.twitter.com/j2JCWRdWva

— AC Milan (@acmilan) December 15, 2017