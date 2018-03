Serena Williams, eliminată de Venus Williams de la Indian Wells. A fost al 29-lea duel al surorilor Williams. Serena conduce acum cu 17-12.



Serena, 36 de ani, nu și-a revenit încă la forma avută înainte de naștere, astfel că a pierdut, azi-noapte, duelul cu Venus. Simona Halep scapă astfel de o adversară periculoasă, în tentativa de a cuceri trofeul în California. Venus Williams, 37 de ani, s-a impus cu 6-3, 6-4 în fața surorii mai mici. Cele două se dulează la Indian Wells pentru prima dată după 2001.

.@Venuseswilliams emerges as the winner of #VenusSerena29!

The World No. 8 defeats sister Serena Williams 6-3, 6-4 to advance to the next round of @BNPPARIBASOPEN! pic.twitter.com/ibVJOVLhn2

— WTA (@WTA) March 13, 2018