Fostul lider WTA, în prezent locul 16 în ierarhia mondială, a făcut senzație cu echipamentele purtate la edițiile din acest an ale Roland Garros și US Open. Pe zgura pariziană, Serena Williams a jucat într-un combinezon negru, mulat pe corp, iar la turneul de la New York s-a afișat într-o rochie cu umăr gol și tutu. Datorită ei, căutările pe site-urile de specialitate după sintagmele „echipament de tenis negru” și „rochii de tenis negre” au crescut cu 108%, au scris specialiștii lyst.com.

În top 10 cele mai influente vedete din 2018 în privința modei, Serena Williams ocupă locul 6, devansând-o pe celebra cântăreață Rihanna (locul 9), liderul de anul trecut. Clasamentul arată astfel: 1. Kylie Jenner (model), 2. Kim Kardashian, 3. Meghan Markle (soția prințului Harry al Marii Britanii), 4. Cardi B (cântăreață de rapp), 5. Beyoncé (cântăreață), 6. Serena Williams, 7. Chiara Ferragni (proprieta unui blog de modă), 8. Blake Lively (actriță), 9. Rihanna, 10. Ariana Grande (cântăreață).

Fotbalul a fost la modă în 2018

Cupa Mondială desfășurată în vara acestui an în Rusia a contribuit la creșterea cu 304% a căutărilor pe internet care conțineau termenii „football” și „soccer”. Dintre echipamentele echipelor participante la turneul final, cel mai mare succes au avut cele ale Angliei, Croației și Nigeriei. La nivel individual, cel mai căutat a fost costumul cu vestă Marks and Spencer purtat de Gareth Southgate, selecționerul Angliei.

Poate te interesează și Bernadette Szocs, nominalizată pentru premiul „Starul revelație al anului 2018' în tenisul de masă