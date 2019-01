Simona Halep a transpirat mai mult anul acesta pentru a ajunge în turul 3 la Australian Open. Află câte calorii a ars în meciul cu Sofia Kenin

Potrivit monitorizărilor făcute de Game Insight Group (GIG), în parteneriat cu Infosys, Simona Halep a alergat 1,96 kilometri în meciul cu Kanepi, cel mai mult dintre jucătoarele care au evoluat în turul 1. De asemenea, Simo a consumat 2.305 kilojouli.

Simona Halep covered more distance and worked harder than any other seeded player in 1R #AusOpen . How much will Sofia Kenin test the world No.1 now on RLA?

Simona Halep a făcut o risipă imensă de energie și în confruntarea cu Sofia Kenin. Potrivit analiștilor de la GIG, liderul mondial a consumat 3.346,24 de kilojouli. Asta înseamnă 799 de calorii, echivalentul a 10 banane. Un om obișnuit arde 720 de calorii în 8 ore de lucru la birou.

Last night, @Simona_Halep & @keinishikori had to leave everything on the court in their 2nd round matches. One banana in the picture represents 335kJ of work. In Haleps case, she worked off 10 bananas!

How many bananas did you burn yesterday? ??@AustralianOpen #AusOpen pic.twitter.com/QXupXXILDh

— Game Insight Group (@TennisAusGIG) January 17, 2019