„O criză care va aduce suferinţă pentru toţi românii”

Toma a descris o stare de spirit conflictuală: se simte „bine” pentru alegerea făcută, dar „rău” din cauza perspectivei unei noi crize politice care va afecta populația.

„Mă simt foarte bine şi mă simt în acelaşi timp rău, pentru că am mai intrat într-o criză politică care va aduce suferinţă pentru toţi românii, indiferent de tot ceea ce s-a motivat”, a declarat primarul Constantin Toma, în emisiunea România Politică de la Prima News.

El a precizat că s-au spus multe neadevăruri în şedinţa PSD.

„S-au spus foarte multe neadevăruri la această conferinţă, congres, ce-o fi fost. (..) Să ne înţelegem, Partidul Social-Democrat, din păcate, a fost mai mult în opoziţie decât la putere, pentru că a criticat orice decizie, chiar dacă se înţelegeseră în coaliţie. Există un acord politic, inclusiv pe această listare de pachete minoritare, pe bursă, care aduce câştig României, nu aduce pierderi. Aduce şi bani, aduce transparenţă şi aduce management mai performant, iar România nu-şi pierde proprietatea. S-a încercat, aşa, o impresionare a poporului, vezi, Doamne, noi suntem salvatorii. Nu este deloc aşa”, a subliniat Toma.

Primarul Buzăului aruncă bomba

Constantin Toma aruncă bomba: primarii PSD sunt revoltați de controlul votului. Partidul ar monitoriza adresele IP pentru a verifica loialitatea membrilor.

Primarul Buzăului a dezvăluit motivul pentru care liderii PSD evită să iasă din cuvântul partidului: teama de a pierde accesul la funcții, care sunt distribuite exclusiv cu acordul ierarhiei centrale.

PSD a decis astăzi, 20 aprilie, să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, liderul guvernului susținut de PSD, PNL, USR și UDMR. Evenimentul, intitulat „Momentul adevărului”, a început la ora 17:00 în Parlament, unde aproximativ 5.000 de delegați din întreaga țară au votat în privința ieșirii partidului din coaliția de guvernare.

Premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat luni seară, 20 aprilie, că el nu își va da demisia pentru că are o responsabilitate față de români, în urma mandatului preluat în iunie 2025.



