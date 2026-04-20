Ce urmează după vot: miniștrii PSD pot pleca din Guvern

După votul din partid, PSD a transmis că următorul pas depinde de decizia premierului. Dacă acesta refuză să demisioneze în termenul stabilit, partidul își va retrage miniștrii și vicepremierul din Guvern.

„Deocamdată plecăm doar cu miniștrii, fiindcă sperăm ca în 45 de zile să ne întoarcem”, a explicat un lider PSD.

Scenariul înseamnă, practic, intrarea într-o criză guvernamentală în doar câteva zile. Retragerea nu ar fi totală din prima fază, pentru că secretarii de stat și prefecții ar putea rămâne, semn că PSD lasă loc pentru negocieri ulterioare.

Bolojan pregătește demiterea tuturor oamenilor PSD din funcții

Potrivit unor surse citate de Cotidianul, o eventuală ieșire a PSD de la guvernare ar putea declanșa un val masiv de demiteri în instituțiile statului.

Premierul Ilie Bolojan ar fi pregătit să pornească o curățare masivă a aparatului de stat, demițându-i pe toți oamenii numiți de PSD, de la prefecți și secretari de stat până la șefi de agenții, în cazul în care social-democrații își vor pune în practică amenințarea de a se retrage de la guvernare.

Sub perspectiva pierderii controlului asupra sutelor de funcții-cheie, liderii PSD ar fi decis deja să urgenteze depunerea unei moțiuni de cenzură.

Termenul-limită: joi poate fi ziua decisivă

Cele 72 de ore acordate lui Ilie Bolojan se încheie, în acest calendar, joi. Până atunci, premierul trebuie să decidă dacă face pasul înapoi sau dacă forțează menținerea în funcție fără sprijinul PSD.

Iar opțiunile lui Ilie Bolojan sunt puține. Prima este să demisioneze, exact ceea ce îi cere PSD. A doua este să rămână în funcție și să încerce să conducă Guvernul fără social-democrați, mizând pe alt sprijin parlamentar pentru a evita o eventuală moțiune de cenzură. A treia variantă, sugerată chiar de declarațiile sale, este deschiderea unor discuții mai largi cu alte forțe politice, dacă majoritatea actuală se rupe.

Bolojan a spus clar că nu are de gând să plece. Duminică seară, la B1TV, citat de Libertatea, premierul a declarat că nu va demisiona nici măcar dacă președintele Nicușor Dan i-ar cere acest lucru. „Nu voi demisiona din funcția de premier”, a insistat el, acuzând PSD că „a mințit” în toată această poveste. Mesajul arată că premierul a ales confruntarea directă și că nu vrea să legitimeze public ideea că schimbarea șefului Guvernului se poate face printr-un ultimatum politic.

Bolojan nu exclude negocieri cu AUR pentru a rămâne la guvernare

Premierul nu a exclus explicit varianta unor negocieri inclusiv cu AUR pentru a asigura susținerea necesară în Parlament și pentru a evita căderea Guvernului.

„Dacă nu mai există o stabilitate parlamentară, trebuie să discuți cu grupurile parlamentare”, a explicat acesta.

Bolojan a subliniat că miza acestor discuții ar fi trecerea proiectelor importante, în special jaloanele din PNRR, care implică sume importante de bani pentru România.

„Trebuie un dialog cu forțele politice pentru a te asigura că aceste proiecte sunt trecute”, a adăugat premierul.

Ilie Bolojan spune că nu va demisiona

Premierul a transmis deja că nu intenționează să plece.

„Nu voi demisiona din funcția de premier”, a afirmat acesta, acuzând PSD că „a mințit” în această situație.

Ilie Bolojan a confirmat că a discutat cu Nicușor Dan despre situația care se prefigurează, dar a ținut să spună explicit că președintele nu i-a cerut demisia.

„Am discutat cu domnul președinte despre această chestiune, l-am informat și vom discuta zilele viitoare cu privire la posibila criză care se prefigurează. Am avut o discuție clarificatoare. Nu mi-a cerut demisia”, a mai spus premierul.

Nicușor Dan vrea să fie mediator și nu susține niciun partid

Într-un interviu la Europa FM, Nicușor Dan, a susținut că este un simplu mediator între cele două părți, dar a subliniat că soluția ideală ar fi păstrarea coaliției actuale, eventual cu un nou prim-ministru, dar a recunoscut că nu deține atribuții constituționale pentru a interveni direct în acest moment.

„Cel mai simplu ar fi să fiu de o parte sau de alta, dar, în poziția mea, dacă nu aleg o tabără, e rău. Totuși, trebuie să avem un dialog între noi. Ce se va întâmpla mai departe depinde de aceste partide din coaliție și nu de mine”.

Cu toate acestea, Șeful Statului a declarat că va interveni doar atunci când va avea un atribut constituțional clar, adăugând că „la momentul potrivit, voi veni cu o soluție echilibrată”. La Palatul Cotroceni sunt așteptate întâlniri între președinte și liderii coaliției, pentru a încerca găsirea unei soluții.

De ce vrea PSD să plece Ilie Bolojoan

Criza vine după luni de tensiuni în coaliție, amplificate de măsurile fiscale adoptate la începutul anului. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a criticat în repetate rânduri modul în care Ilie Bolojan conduce Guvernul, acuzându-l că este inflexibil și că a împovărat populația cu taxe și impozite mai mari.

De partea cealaltă, Bolojan a răspuns recent că PSD își dorește „un premier marionetă” și „un PNL obedient”, sugerând că reformele începute au deranjat interese politice.

După votul PSD, totul depinde de reacția lui Ilie Bolojan. Dacă refuză să plece, următorul pas ar putea fi retragerea miniștrilor și deschiderea unei crize politice majore.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE