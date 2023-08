„Astăzi am aflat că decizia în cazul meu, pe care o așteptam în această săptămână, va fi amânată și mai mult. Este teribil de dezamăgitor, din moment ce am spus în mod constant că tot ce solicit este să fiu judecată. Este dificil să explic efectul emoțional pe care toate aceste amânări l-au avut și continuă să-l aibă asupra mea”, a transmis Simona Halep pe Instagram.

Tenismena a fost audiată pe 28 iunie, la Londra, în cazul de dopaj. Săptămâna trecută, ea anunța că avocatul său a informat-o că nu va primi nicio decizie până la finalul lunii august.

Potrivit GSP.ro, în prezent nu se cunoaște când anume se va pronunța verdictul în cazul sportivei.

Între timp, pe 29 august s-a împlinit un an de când Halep nu a mai jucat un meci oficial de tenis.

Sportiva a fost informată pe 7 octombrie 2022 de testul pozitiv la substanța interzisă roxadustat. Ea a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA).

„Eu sunt liniştită, pentru că sunt nevinovată şi nu am luat nimic intenţionat. Aşteptarea a fost un calvar, cred că atunci când există incertitudine e greu să trăieşti. Am avut speranţe de la o audiere la alta. Au fost multe suişuri şi coborâşuri, dar cred că am gestionat destul de bine. Imaginea mea, în sufletul meu, este curată. Nu am făcut nimic necinstit, am respectat tenisul, de la muncă la tot ce ţine de el, a fost prioritatea vieţii mele, nu am făcut nimic interzis”, a declarat Simona Halep într-un interviu pentru Eurosport, difuzat la un an de la ultimul său meci oficial.

Foto: Hepta

