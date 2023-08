La un an de la ultimul meci oficial, Simona Halep a dezvăluit, într-un interviu la Eurosport, că a respectat regulile „sută la sută” și că așteptarea verdictului e un „calvar”.

„Eu sunt liniştită, pentru că sunt nevinovată şi nu am luat nimic intenţionat. Aşteptarea a fost un calvar, cred că atunci când există incertitudine e greu să trăieşti. Am avut speranţe de la o audiere la alta. Au fost multe suişuri şi coborâşuri, dar cred că am gestionat destul de bine. Imaginea mea în sufletul meu este curată. Nu am făcut nimic necinstit, am respectat tenisul, de la muncă, de la tot ce ţine de el, a fost prioritatea vieţii mele, nu am făcut nimic interzis”, a declarat Simona Halep.

Sportiva de 31 de ani a mărturisit că „prin februarie 2022” s-a gândit serios să renunțe, dar copiii de la academie au făcut-o să-și schimbe opinia.

„Faptul că nu mai exist în clasament este o mare lovitură! Am muncit 20 de ani ca să construiesc acest clasament, an de an, fără pauză. A fost uzură foarte mare emoţională şi mentală. Nu regret însă nimic, pentru că am iubit ce am făcut şi nu am privit tenisul ca pe un sacrificiu. Va fi ceva nou, ceva dureros, în schimb, faptul că am o şansă, eu chiar cred că am o şansă să mă reîntorc pe teren, îmi dă o stare de bine şi nu mi-e teamă de nimic”, a spus Simona Halep.

Recomandări Vești rele de la Bruxelles: Guvernul nu i-a convins pe oficialii UE, care cer o singură cotă de TVA. Ar duce la scumpirea alimentelor – Surse

Sportiva a precizat că viața ei a fost „brutală anul acesta”, dar că are o motivație interioară să joace în continuare tenis la nivel înalt.

Simona Halep a fost informată de testul pozitiv la substanța interzisă pe 7 octombrie 2022.

Ea a fost audiată pe 28 iunie, la Londra, în cazul de dopaj, dar verdictul se lasă așteptat, sportiva anunțând, dezamăgită, că acesta ar putea fi dat de-abia în luna septembrie.

