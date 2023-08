„Am primit o veste de la avocatul meu că până la final de august nu o să am nicio decizie. Sunt foarte dezamăgită de acest lucru. Este aproape imposibil să stai să aștepți atât de mult pentru o decizie, dar așa cum am spus nu am ce să fac prea multe și va trebui să aștept”, a declarat Simona Halep.

Sportiva de 31 de ani a precizat că se aștepta să primească verdictul în cel mult trei săptămâni de la audieri, acolo unde „echipa mea a fost extraordinară împreună cu toţi experţii pe care i-am avut”.

Simona Halep nu a mai jucat un meci oficial de tenis din 29 august 2022, fiind suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) după ce a fost depistată pozitiv cu o substanță interzisă, roxadustat, la ediția de anul trecut a US Open.

Sportiva a fost informată de testul pozitiv la substanța interzisă pe 7 octombrie 2022.

Ulterior, ITIA a anunțat pe 19 mai că au fost descoperite „iregularități” în pașaportul biologic al tenismenei.

Simona Halep spune că este victima unei contaminări, în cazul testării pozitive cu roxadustat și și-a exprimat nemulțumirile din cauza amânării audierii sale.

FOTO: Hepta

