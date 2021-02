Australienii au programat-o pe Simona Halep să joace primul meci din sesiunea de seară, pe Rod Laver Arena. Meciul este transmis la TV de Eurosport.

Simona Halep a declarat că problemele medicale acuzate la meciul cu Ekaterina Alexandrova nu sunt îngrijorătoare. De asemenea, a spus că nu știe mare lucru despre Lizette Cabrera, beneficiara unui wild card la primul turneu major al noului sezon competițional.

”Nu o cunosc, nu am jucat până acum împotriva ei. Am urmărit puțin jocul ei. Primul tur este mereu o provocare. Sunt foarte concentrată, voi antrena ce trebuie să fac împotriva ei și voi fi gata pentru meci”, a spus Simona Halep în conferința de presă premergătoare debutului la Australian Open, turneul dotat cu premii totale de 22.689.778 de dolari.

Simona Halep a vorbit și despre problemele din zona lombară acuzate în timpul partidei pierdute, vineri, cu Ekaterina Alexandrova, 2-6, 1-6, în sferturile turneului Gippsland Trophy.

„Ieri mi-a fost greu puțin din cauza aerului condiționat, am simțit dureri în zona lombară, iar mușchiul a fost puțin blocat, dar am urmat un tratament azi-noapte și azi de dimineață și mă simt mai bine acum. Nu e nimic periculos, m-am obișnuit deja cu durerea pentru că se întâmplă când îmi este frig. Am avut aceeași durere anul trecut la Roland Garros pentru că este frig afară, așa că nu sunt foarte îngrijorată, dar am grijă de această durere”, a explicat Simona Halep, citată de Eurosport.

Simona Halep, finalistă la Australian Open în 2018, când a pierdut dramatic în fața Carolinei Wozniacki, are adversare redutabile pe partea ei de tablou: Swiatek, Serena Williams, Naomi Osaka sau Garbine Muguruza.

Turul I la Australian Open va programa și duelul dintre româncele Patricia Ţig, 26 ani, 56 WTA şi Sorana Cîrstea, 30 ani, 72 WTA.

Irina Begu (30 ani, 79 WTA) va primit replica sârboaicei Nina Stojanovic (24 ani, 100 WTA) în runda inaugurală, aceasta fiind prima lor confruntare.

Ana Bogdan (28 ani, 93 WTA) va avea o adversară dificilă, pe americanca Danielle Collins (27 ani, 46 WTA), dar pe care a învins-o în singurul lor meci direct, în 2018, în sferturi la Monterrey, cu 6-2, 6-4.

Mihaela Buzărnescu (32 ani, 138 WTA), intrată pe tabloul principal din postura de ”lucky loser”, va juca în primul tur contra Biancăi Andreescu (20 ani, 8 WTA), jucătoare canadiană de origine română.



