LIVETEXT Simona Halep – Caroline Wozniacki, în finala Australian Open 2018. Meciul se joacă sâmbătă, de la 10.00. În ultimul act al Internaționalelor Australiei, la Melbourne, se întâlnesc românca de 26 de ani, actualul nr. 1 WTA, și daneza de 27 de ani, 2 WTA. Și nordica a fost primul loc în lume fără să fi câștigat un turneu de Mare Șlem! Asta e marea miză de sâmbătă.

ACTUALIZARE 27 ianuarie. ”Am dormit chiar şi acum, înainte să vin aici (n.r. la interviu). Sunt ok şi fizic, mental sunt foarte bine. Un pic de probleme la tălpi, dar e normal, după câte ore am petrecut pe teren. 14 ore din câte am înţeles. Cam mult! Piciorul drept e un pic rău, talpa dreaptă mai exact, pentru că am compensat.

Dar mă mai ţine un meci. După aceea voi vedea, o să fac nişte tratamente, că am nevoie. Aseară am mâncat nişte ciocolată, pentru că simţeam nevoia. Am prins doar două game-uri. Am jucat bine! Am văzut şi mingile pe care le-am făcut cu dreapta, direct câştigătoare. Şi mi-au plăcut!”, a declarat Simona Halep, pentru site-ul treizecizero.ro.

”Wozniacki e luptătoare, nu greşeşte, ţine mingea în teren. E pozitivă, nu cedează. E greu când ai o adversară de acest gen, dar am ajuns la nivelul acela la care nu mai cedez şi cred că va fi un meci interesant. Sper să fie un meci bun”

ACTUALIZARE 26 ianuarie. ”O urmărim și pe ea, îi ținem pumnii, e șansa ei să câștige un Grand Slam și suntem cu toții alături de ea”, a spus handbalista Cristina Neagu

ACTUALIZARE 26 ianuarie. Tatăl Mihaelei Buzărnescu analizează șansele Simonei Halep în finala cu Wozniacki: ”Înclin spre Simona. Are o constanță mai mare”

ACTUALIZARE 26 ianuarie. Calcule. Simona Halep a jucat oră și jumătate mai mult decât Caroline Wozniacki la Australian Open

Cine televizează finala dintre Halep și Wozniacki, de la Australian Open 2018. Eurosport dă meciul și la mall

ACTUALIZARE 26 ianuarie. Ce spun psihologii. Psihologul Libertatea, despre Simona Halep: “Așteptările și statutul de favorită pun presiune mare pe ea”. De ce are nevoie

ACTUALIZARE 26 ianuarie. Cine o va astepta la aeroport pe Simona Halep după finala de la Australian Open 2018

ACTUALIZARE 26 ianuarie. Ce spune Caroline. Caroline Wozniacki prefațează finala Australian Open 2018 cu Simona Halep

ACTUALIZARE 26 ianuarie. Analiza finalei. ANALIZĂ Cheia finalei dintre Halep și Wozniacki. Atuul Simonei este returul. Caroline servește mai bine

ACTUALIZARE 26 ianuarie. Optimism al Simonei. Simona Halep, gata pentru finala de la Australian Open: ”Refuz să pierd! Nu simt presiunea meciului”

Performanța Simonei Halep și a Carolinei Wozniacki a ajutat Eurosport să înregistreze ratinguri impresionante în primele zece zile ale Australian Open 2018.

Cu Wozniacki și Halep într-o formă excelentă la Melbourne, Eurosport România (+ 70%) și Eurosport Danemarca (+ 64%) se numără printre numeroasele piețe care au înregistrat o creștere semnificativă a cifrelor de audiență față de anul 2017.

ACTUALIZARE 26 iunie. Dacă o bate pe Wozniacki, Halep învinge și Adidas! Daneza, figură centrală a respectivei firme de echipament sportiv

Roger Federer se va uita la finala Halep – Wozniacki. A doua zi, va ataca al 20-lea titlu major

UPDATE. Românca ar putea fi sancționată. Simona Halep, salvată de reacția energică a lui Darren Cahill: ”Concentrează-te şi taci”

Victor Hănescu, la Interviurile Libertatea LIVE. Simona Halep duce România în finala de la Australia Open

ACTUALIZARE 26 iunie. Halep, antrenament ușor.

Coach Cahill & @Simona_Halep head onto centre court to get in a practice session.#AusOpen. pic.twitter.com/JAQyjDlpyI — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2018

ACTUALIZARE 26 ianuarie. Care e starea fizică a Simonei: Cum este glezna Simonei Halep: ”Acum piciorul drept e mai rău” / VIDEO

ACTUALIZARE 26 ianuarie. Aici se joacă: Tot ce trebuie să știi despre Rod Laver Arena, care va găzdui finala feminină de la Australian Open, Halep – Wozniacki | VIDEO

ACTUALIZARE 26 ianuarie. Poporul halepian: VIDEO/Mesajul fanilor pentru Simona Halep: “Am plâns de emoție”. ”Să o țină tot așa și să vină cu tripleți!”

Oana Roman, live la revista Viva. A desemnat-o pe Simona Halep personalitatea săptămânii | VIDEO

ACTUALIZARE 26 ianuarie. HalepMinator e favorită! Simona Halep, favorită la casele de pariuri în finala cu Caroline Wozniacki. Vezi ce cotă are Simo la victorie

Marele vis al Simonei Halep se poate împlini. Ce spunea constănțeanca acum 5 ani

ACTUALIZARE 26 ianuarie. Simona Halep este lăudată de presa internațională pentru evoluția de la Australian Open.

Simona Halep, lăudată în presa internațională: ”De neprețuit!”

ACTUALIZARE 25 ianuarie. Anunțul care o sperie pe Simona Halep: ”Nimeni nu a reușit”. Finală inedită

Ce a spus Simona Halep la conferința de presă de după semifinala cu Kerber: ”Nu mi-a fost teamă că o să pierd!” | VIDEO

Elogii pentru Simona Halep. Hagi îi ține pumnii strânși: ”Merită să câştige trofeul”

ACTUALIZARE. Cine televizează finala dintre Halep și Wozniacki, de la Australian Open 2018

”Tremur acum! Sunt foarte fericită că am rezistat și am câștigat acest meci. Mulțumesc publicului pentru că m-ați susținut și ajutat. Am încercat să fiu foarte calmă, însă astăzi a fost ca un roller coaster. Dacă nu renunți, poți să câștigi meciul. M-am descurcat bine și sunt chiar mândră de mine”, a spus Simo, la finalul victoriei cu Kerber.





Întrebată despre confruntarea cu Wozniacki, de sâmbătă, Halep a declarat: ”O respect foarte mult și știu că va fi foarte greu. Vreau să dau tot ce am mai bun, să cred că am o șansă să câștig și să nu mă gândesc la titlu”.

Cine câștigă finala de sâmbătă va fi pe locul 1 WTA!

LIVETEXT Simona Halep – Caroline Wozniacki, în finala Australian Open 2018. 4-2 la directe pentru daneză

Halep și Wozniacki s-au întâlnit ultima oară la Turneul Campioanelor 2017, de la Singapore. A bătut categoric daneza. LIVE TEXT Simona Halep – Caroline Wozniacki, la Turneul Campioanelor 2017. Simona nu mai joacă precum Barcelona! A luat doar două game-uri, iar în primul set a pățit rușinea / VIDEO.

Ce a spus atunci românca? Ce a declarat Simona Halep, după înfrângerea cu Wozniacki: ”A fost una dintre cele mai rele zile ale mele” / VIDEO



Simona Halep a devenit numărul 1 WTA pe 9 octombrie 2017, în timp ce Wozniacki poate redeveni numărul 1 WTA după șase ani, aceasta fiind cea mai mare distanță din istorie, depășind-o pe Serena. La startul Australian Open, Simona Halep avea 6.425 de puncte, în timp Wozniacki avea 6.095 de puncte.

Halep și Wozniacki s-au duelat de șase ori până acum, iar daneza are patru victorii.

LIVE BLOG Australian Open 2018. Halep – Wozniacki, finala de la fete. Care sunt semifinalele masculine | FOTO&VIDEO