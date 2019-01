The Guardian a realizat un material amplu dedicat Simonei Halep, liderul WTA.

Înainte de startul noului sezon care începe miercuri, la Sidney, jurnalistul Donald McRae a petrecut o zi la București alături de Simona Halep.

Cea mai bună jucătoare de tenis a momentului a vorbit despre cariera ei, despre câștigarea Roland Garros și despre planurile pentru următoarea perioadă.

Acum am început să mă bucur mai mult de viață! Ies în oraș, îmi fac prieteni și sunt mai deschisă. Înainte să câștig Roland Garros eram mai concentrată. Să câștig a fost cel mai bun lucru! Am plâns pentru că a fost ceva incredibil. Tot ce am visat a devenit realitate. Toți cei pe care îi iubesc erau acolo când am ridicat trofeul. A fost cel mai bun moment pe care l-am avut. Poate că râmâne cel mai bun. Dar să vedem ce va fi. Poate în viitor voi avea mai multe”, a declarat Simona Halep pentru publicația The Guardian , citată de Gazeta Sporturilor .

„Până acum, tot ce am făcut a fost pentru tenis. Nu a contat nimic altceva și de aceea am suferit. Acum nu mai e presiune. Mă simt mai bine. Dacă nu câștigam Roland Garros, nu aș fi fost la fel de relaxată. Mi s-a luat o greutate mare de pe umeri. M-am dedicat 100% tenisului timp de mulți ani.

Simona Halep a vorbit și despre finala pierdută în 2018 la Australian Open împotriva danezei Caroline Wozniacki, precum și despre meciurile dificile pe care de-a avut pe parcursul turneului.

„Nu am jucat în viața mea un turneu așa de dificil. Sper să nu o mai fac niciodată. A fost un dezastru. Mama s-a speriat și a spus să nu mai fac asta niciodată pentru că a fost prea mult. A fost un avertisment. În semifinala cu Angelique Kerber am simțit că fiecare punct era un raliu de 20 de schimburi. Ea este o mare luptătoare. Sunt mândră de acel turneu.

Nu a fost o mare supărare că am pierdut contra lui Caroline Wozniacki în finală. Am dat totul. Dar nu mai aveam energie la final.

După finală, am terminat conferință de presă la 10 noaptea și m-au dus la testul antidoping. Am plecat la 2 dimineață pentru că nu am putut urina. Eram deshidratată. Mi-au luat sânge. La hotel am început să tremur toată și am fost dusă la spital. Mama s-a speriat și mi-a zis că dacă ar fi în locul meu, ar spune stop și s-ar bucura de viață. Am avut 3 luni foarte grele. Eram extenuată și nu mă puteam recupera total”, a adăugat Simona Halep.

„Trebuie să experiementez și de aceea voi fi singură 4 luni, fără antrenor. Vreau să fiu relaxată. Am avut multe presiune anul trecut, de la oamenii din România și de la cei din jurul meu. Toți vorbeau despre câștigarea unui turneu de Grand Slam”