De Cristian Otopeanu,

Imediat după semifinala de la Dubai, Simona Halep a oferit prima reacție, pe teren. „A fost un meci extraordinar, cred că am jucat cel mai bun meci de când am venit aici. Îmi place să joc la Dubai. Am luptat pentru fiecare minge jucată, cred că am şanse să câştig orice meci joc, muncesc din greu, zi de zi îmi ridic nivelul şi sunt fericită că pot juca finala din nou”, a declarat constănțeanca.

„Meciul cu Ribakina va fi greu, pentru că este o adversară puternică. Este o mare provocare pentru mine să joc pentru un alt titlu. Voi veni aici să mă bucur şi să dau ce am mai bun ca să câştig. Sper să pot juca la fel de bine ca azi”, a adăugat locul 2 WTA, potrivit news.ro.

Simona Halep a trecut de americanca Jennifer Brady după numai o oră și trei minute de joc.

Constănțeanca va juca finala turneului de la Dubai cu Elena Rybakina (20 de ani, locul 19 WTA). Meciul va avea loc sâmbătă, 22 februarie, de la ora 17:00.

Pentru calificarea în finală, Simona Halep va primi 372.200 de dolari. Învingătoarea va primi 696.860 de dolari.



