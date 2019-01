„A fost un meci bun, după aproape 4 luni de când am jucat ultima dată, la US Open, un meci întreg. Cred că am fost la un nivel bun azi, nu am fost inspirată la unele puncte importante. Ea a jucat foarte bine, slice-ul ei a fost foarte bun azi. A meritat să câștige acest meci, dar și eu am fost foarte aproape să câștig. Am avut multe șanse să trec în avantaj, dar nu am putut. Simt că încă nu am ritmul necesar”, a declarat Halep la conferința de presă de la sfârșitul meciului.

Rezervată în perspectiva Australian Open

Simona s-a declarat bucuroasă și pentru faptul că nu a resimțit nici o durere pe durata meciului: „Nu am simțit nicio durere azi, sunt fericită, e un semn minunat. Acum vreau să mă recuperez și voi vedea cum mă simt mâine dimineață, asta e important”.

În privința șanselor de a realiza ceva notabil la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, care începe pe 14 ianuarie, Halep este rezervată. E dificil să spun cât de departe pot ajunge la Melbourne, ținând cont că nu am meciuri jucate, nu am făcut o pregătire bună. Căldura nu e ușor de suportat, așa că merg acolo, voi încerca să joc mai bine decât azi și vom vedea”, a explicat liderul WTA.