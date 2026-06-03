Produsul care se vinde la Kaufland cu 11,99 de lei

Kaufland pune la dispoziția clienților un produs care poate fi de mare ajutor în această perioadă pentru întreținerea spațiilor verzi: foarfeca de grădină, disponibilă la prețul de 11,99 lei.

Utilă pentru diverse lucrări de îngrijire a plantelor, arbuștilor și pomilor, unealta se remarcă prin prețul accesibil și poate reprezenta o alegere practică pentru gospodarii care își pregătesc grădina pentru sezonul cald. Oferta este valabilă în catalogul din săptămâna 3-9 iunie 2026.

Alte produse utile pentru grădină disponibile la Kaufland

Pe lângă acest produs, Kaufland pune la dispoziția clienților și alte articole destinate întreținerii grădinii și gospodăriei. De la unelte pentru tăiere și îngrijirea plantelor, până la accesorii pentru grădinărit și produse utile pentru lucrările de sezon, oferta retailerului le oferă românilor posibilitatea de a-și echipa grădina fără cheltuieli foarte mari. Astfel, cei care pregătesc spațiile verzi pentru vară pot găsi soluții practice și accesibile pentru diverse activități desfășurate în aer liber.

Alte oferte speciale:

Trandafir, vas ceramic, diametru vas: 10,5 cm, înălțime plantă: 18 cm – 11,99 lei

Trandafiri, vas ceramic, diametru vas: 15 cm, înălțime plantă: 20 cm – 29,99 lei

Rosa, diametru vas: 20 cm, înălțime plantă: 20 cm – 29,99 lei

Trandafiri, diametru vas: 19 cm, înălțime plantă: 30 cm – 44,99 lei

Pământ de flori universal Florisol, 10 L – 4,49 lei

Îngrășământ lichid pentru trandafiri, 1 L – 16,99 lei

Foarfecă de grădină, diverse modele – 11,99 lei

Fierăstrău pliabil pentru crengi, 20 cm – 16,99 lei

Pulverizator, 1 L – 14,99 lei

Mănuși de grădină, diverse modele, 1 set – 14,99 lei

Lopată, oțel inoxidabil, 362 × 84 × 45 mm – 14,99 lei

Scafă pentru buruieni, oțel inoxidabil, 372 × 44 × 43 mm – 9,99 lei

Curățător de rosturi / unealtă multifuncțională de grădină, oțel inoxidabil, 345 × 74 × 30 mm – 9,99 lei











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