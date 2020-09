Simona Halep, după triumful de la Roma: “Felicitări, Karolina! Sigur nu așa ți-ai fi dorit să termini acest turneu”

“Mulțumesc tuturor că ați venit. A fost frumos să joc pentru două zile la rând cu public în tribune. S-a simțit energia voastră. Sunt vremuri dificile, dar chiar m-am bucurat să fiți aici. Felicitări, Karolina! Sigur nu acesta este modul în care ți-ai fi dorit să termini acest turneu. Sper să-ți revii cât mai rapid, recuperare ușoară, să ne vedem în finala de la Roland Garros!”, a spus Simona Halep, conform gsp.ro.

Simona Halep, cu trofeul de la Roma. Foto: EPA

“După două finale disputate, am putut în sfârșit să câștig acest titlu. În 2013, am fost foarte fericită pentru acea semifinală reușită la Roma. Am mai jucat două trofee aici, în sfârșit am reușit să pun mâna pe acest minunat trofeu”, a mai adăugat Simona Halep.

Simona Halep a câştigat turneul de la Roma pentru prima dată în carieră, după ce adversara ei, Karolina Pliskova, a abandonat la scorul de 6-0, 2-1 pentru Halep. Partida a durat 33 de minute.

Acesta este trofeul cu numărul 22 din cariera Simonei Halep.

